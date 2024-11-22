Avrupa'nın yükü Türkiye kontrolünde taşınıyor! Yerli şirket dünyaya açıldı

22 Kasım 2024 00:01 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:23

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü niteliğindeki konumunu güçlendiren ve uluslararası lojistikte devrim yaratan projeleriyle sektördeki öncü rolünü daha da pekiştiren Pasifik Eurasia’nın 2024 yılında attığı önemli adımları, bölgesel ve uluslararası iş birliği projelerini, inovatif lojistik çözümlerini ve 2025 yılı hedeflerini anlatmak üzere Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı F. Nusret Dur, Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan ve Pasifik Eurasia Genel Müdürü Mehmet Altınsoy’un ve gazetecilerin bir araya geldiği davette, Pasifik Eurasia'nın yıllık değerlendirmeleri ve gelecek planları konuşuldu.

Uluslararası lojistik​ alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden Pasifik Eurasia şirketinin yöneticileri, gazeteciler bir araya geldi. Gerçekleşen davette sektör ile ilgili detaylar, şirketin yıllık bilançosu ve gelecek hedefleri konuşuldu. Davette konuşan Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı F. Nusret Dur ve Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan çok önemli mesajlar verdi.

1 MİLYON TONLUK GÜZERGAH!

Davette konuşan Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı F. Nusret Dur şu ifadeleri kullandı:

2019 yılında lojistik sektöründe çalışmaya başladığımızda Bakü-Tiflis-Kars hattının da açılmasıyla burada büyük bir potansiyel olduğunu fark ettik. Ve ülkemizin doğu coğrafyası ile olan ticaret hacmini artırmasını misyon edinerek bu işe girdik. Bakü-Tiflis- Kars hattında, ülkenin doğu coğrafyasıyla olan ticaret hacminde büyük potansiyel var. Çin​ Avrupa’ya ciddi ürün satıyor. Bu nedenle söz konusu bölgedeki lojistik hiçbir zaman durmayacak.

Rusya ile o dönemde de ticaret vardı. Hem Rusya akışı hem Türki Cumhuriyetlerden ülkemize olan ticaret hacmi hem de Çin’in oradaki hacminden, pastadan pay almak ve milli bir misyon olarak üstümüze vazife alarak, BTK​ hattının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için lojistik sektörüne ve bu alanda iş birliklerine başladık. Bu anlaşmaları gerçekleştirmek için ciddi bir diplomasi ve görüşme trafiği ve öncesinde tabi ki çok geniş bir hazırlık aşaması gerekiyor.

Çünkü bölgeden çıktığınızda ilk karşınıza çıkan devlet Gürcistan, sonra sırasıyla Azerbaycan ve Hazar Denizi’ni geçiyoruz. Ardından Kazakistan ve Çin’e kadar uzanan bir koridordan bahsediyoruz. Güneyde ise yine Hazar geçişi ile beraber Türkmenbaşı limanına iniyoruz, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan o bölgeyi sayabiliriz. Devletin de sonuçta kamu kurumu olarak bu projeye destek vermesiyle birlikte, ki bu çok önemliydi, hep beraber BTK hattının etkinliğini artırma misyonuyla yola çıktık. 2024’e geldiğimizde artık BTK yaklaşık yılda 1 milyon tonun taşınabildiği bir güzergâh haline geldi.

TIRNAKLARIMIZLA KAZIYA KAZIYA GELDİK!

Yaptığımız hamlelerden bir tanesi de doğu coğrafyasıyla olan ticareti batıya bağlayıp Avrupa​ ile konsolide etmek oldu. Biz bu süreçte Avrupa’nın önde gelen lojistik firmalarıyla da ciddi anlaşmalar yaptık. Bunlarla iş ortaklıkları yaptık. Ana hedefe de şunu koyduk: “Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar tek bir muhatap ile kapıdan kapıya bir teslim modeli geliştirdiğimizde bu koridorun etkinliği ve verimliliği artacak.

Ülkemizin 2053 vizyon planında zaten şöyle bir ifade var; uluslararası taşımacılıkta şu anda demiryolunun aldığı pay yaklaşık yüzde 1 bandında, bunu orta vadede önce yüzde 3’e sonra yüzde 5’e çıkarmak gibi makro hedefler var. Şirketi konumlandırdığımız alanın aslında ne kadar bakir olduğundan bahsediyorduk ve biz bunu adım adım tırnaklarımızla kazıya kazıya bu hale kadar getirdik.

Geçtiğimiz yıl BTK hattının Kars sınırından Tiflis’e kadar olan bölümünde olan bir kapasite artırım çalışması başlatıldı ve bir yıl sürdü. O hatta bu sürede taşıma yapılamadı. Hatırlarsanız bu hat 2019’da başlamıştı, ilk Çin trenleri, ilk Rusya ihracat treni, Eti Maden’in yükünü ilk defa Çin’e göndermiştik. Trenleri gerçekten karşılıklı çalıştırmaya başladığımız bu hat, kapasite artırım çalışmaları nedeniyle bir sene kısmi kesintiye uğradı, ama Haziran 2024 itibariyle modernizasyon çalışmaları tamamlandı ve yeniden faaliyete başladık. Biz bu dönemde kesintisiz iş yapabilmek adına Karadeniz’de işletilecek bir gemi satın aldık. En azından hattın kesintiye uğradığı bu dönemde, Batum limanlarından Karasu’ya ya da Samsun üzerinden Mersin’e inmek için böyle bir yatırım yaptık. Bunun haricinde de o alanlarda terminal yatırımları yapmıştık. 2024 yılı bizim açımızdan, söz ettiğim kapasite artış çalışmalarının tamamlanmasıyla yılın ikinci yarısı itibariyle hızlı ciro artışının gerçekleştiği bir dönem oldu.

ÜLKEMİZ KITALARI BİRLEŞTİREN BİR MERKEZ!

Pasifik Eurasia olarak biz sektöre hizmet ediyoruz. Bugün Halkalı’dan Avrupa’ya trenlerle kendi işlettiğimiz lokomotif ve vagonlarla, kendi personelimiz ile taşımacılık yapıyoruz. Bu hem sektör hem şirketimiz hem de ülkemizdeki demiryolu taşıma hacminin artması için önemli bir adımdı. Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek “70 milyar dolar demiryoluna yatırım yapacağız” diye açıklama yapmıştı. 2053 vizyon planında uluslararası demiryolu taşımacılığında ülkenin payı artacaksa, bu yatırımı yapmak zorundayız. DTİ olmanın bizim için şöyle bir güzelliği var: Biz zaten mevcutta Avrupa’ya yapılan uluslararası taşımaların yüzde 30’una yakınını Pasifik Eurasia olarak yapıyoruz. DTİ olarak iş hacmimizi büyütmeyi ve kapasitemizi yüzde 45-50 daha artırmayı hedefledik. Özel sektörün dinamizmiyle birlikte burada daha efektif, daha verimli çalışabiliriz. Avrupa yönünde navlun fiyatları birbirinden çok da farklı değil, fiyatlar oturmuş durumda. Zaten hemen hemen firmalar birbirine yakın fiyatlarla taşımalar yapıyor. Bu nedenle önemli olan verilen hizmetin kalitesi.

Lojistik sektöründe en önemli unsurlardan biri kesintisiz taşıma koridorları geliştirmek. Çin ve Batı coğrafyası arasında da farklı lojistik koridorlar mevcut. Kuzey koridoru dediğimiz Kazakistan’dan Rusya’ya oradan Ukrayna’ya ve oradan da Avrupa’ya ulaşan bir kuzey hattımız var. Kuzey hattı yılda 15 bin civarında tren seferi taşıması yapılabilen oturmuş bir koridor. Çin’den ağırlıklı çıkış yolu deniz… Ama Süveyş kanalında yaşanan jeopolitik gerginlik, transit sürelerin uzamasına bazı müşterilerin oraya girmesine müsaade edilmemesinden kaynaklı maliyetlerin artmasına sebep oldu. Bugün ülke olarak önümüzde güzel bir fırsat var, “orta koridor”. Kuşak Yol Girişimi Çin’in başlattığı, ülkelerin desteklediği orta koridor güzergâhı için ortaya çıkarılmış değerli bir proje. Asya ile Avrupa’yı bağlayan yerdeyiz. Kuzeyde zaten devam eden bir savaş var. Aşağıda yaşanan gerginlikler, Süveyş Kanalı’na gemilerin girememesi gibi bir durum var. Bu nedenle orta koridor çok ön planda. Ülkemiz orta koridorun merkezinde Asya ile Avrupa’yı bağlayan merkezde.

ÇİN'LE ANLAŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Bu koridorların gelişimi için geçtiğimiz günlerde Çin’i ziyaret ettik. İki çerçeve antlaşması imzaladık:

Bunlardan bir tanesi Chongqing ile… 32 milyon nüfuslu bir şehirden bahsediyorum. Lojistik anlamda ciddi bir hacmi var. Bu şehirden ağırlıklı olarak bütün trenler kuzey koridor üzerinden gidiyorlar, orta koridoru pek kullanmıyorlar. Şu ana kadar Çin’den çıkan trenler de Xi’an ağırlıklı olarak orta koridoru kullandılar. Konum olarak Çin’in ortasındalar ve demiryoluyla orta koridordan çıkış daha kolay. Chongqing ile yaptığımız görüşmede, çerçeve sözleşmesi içerisinde karşılıklı tren seferleri anlaşması imzaladık. Önce münferiden taşımalara başladık, Chongqing’den trenler gelmeye başladı. En son 7 Kasım itibariyle Chongqing’den blok tren çıkmaya başladı. Bu çok önemli bir gelişme. Daha önce kuzey koridorunu kullanan eyaletler ve platformlar orta koridora yönelmeye başlıyorlar.

İkinci olarak Yiwu şehri, bu şehir elektronik ticaretin kalbi. Amazon, Temu, Tiktok gibi birçok e-ticaret firmasının burada faaliyetleri var. Sınır ötesi ticaret birliğine üyeler. Bu birliğin yöneticileriyle bir araya geldik. Küçük yüklerin konsolide edilerek orta koridor üzerinden trenle taşınıp taşınmayacağı üzerinde duruldu. Orta koridoru bizimle kullanabileceklerine dair iş birliği çerçeve sözleşmesi imzaladık. Her iki anlaşmanın temelinde de bir felsefe var. Türkiye açısından da çok büyük bir felsefeydi bu: Türkiye’yi lojistik bir hub yapmak…

AVRUPA'NIN TÜM YÜKÜNÜ BİZ TAŞIYACAĞIZ!

Gazeteciler ile yapılan söyleşide konuşan Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan şunları söyledi:

Çin’de blok tren kavramı minimum 41 konteynerdan oluşuyor ve taşıma blok trenle yapıldığı sürece devlet tarafından geri ödemeyle (sübvansiyon) destekleniyor. Önemli olan bu sübvansiyonları alabilmek. Çin’de bir istasyondan Avrupa’da tek noktaya bu yükü toplamak zaman aldığından blok trenin hazır hale gelmesi ve sübvansiyonlu şekilde taşınması için transit süre uzuyor.

Nasıl yapacağımızı ise şöyle anlattık: “Siz Avrupa’nın hangi bölgesine gidecekseniz gidin, Çin’den treni çıkarırken, bunun adını Çin - Türkiye treni koyarsanız biz bunun içerisine Hamburg yükünü de Viyana yükünü de Budapeşte yükünü de kısacası Avrupa’nın tüm noktalarının yükünü alabiliriz. Avrupa’nın tüm noktalarının yükünü siz 55 konteyner yapın, bize gönderin. Bunun adını da Türkiye Treni koyalım. Türkiye’den Avrupa’ya her gün 4-5 tren yola çıkıyor. Onun için gelin biz bunları 3 tane Hamburg’a, 5 tane Slovakya’ya, 2 tane Budapeşte’ye gibi İstanbul’dan dağıtalım. Hem siz her gün 1 tren çıkartmış olursunuz yük beklemez hem de İstanbul’a geldikten sonra gelen yükü geldiği gibi hızlıca göndermek mümkün olur. Yine aynı şekilde Avrupa’dan Çin’e Hamburg’dan bir tren yapacağımıza üç konteyner, bir konteyner, beş konteyner farklı yerlerden İstanbul’da toplarız. Blok tren olarak birleştirip Çin’e göndeririz.

Şangay İş Birliği Örgütü’nün yöneticileri ile yaptığımız görüşmede de bu fikrimizi ortaya koyduk, bu fikrin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Bunun nasıl olabileceğini, bütün sorumluluğu üzerimize alabileceğimizi, Pasifik’in TITR (Hazar’ı geçen ülkeler birliği) üyeliğimiz, Azerbaycan’da, Gürcistan’da kurmuş olduğumuz şirketler ve partnerlik anlaşmaları ile yükü Çin sınırından alıp Avrupa’nın istediğimiz yerine ulaştıracağımızı anlattık. Çin içerisinde de yapılanmalarımız var, kendi müşterilerimize bu hizmeti veriyoruz.