Aydın'da ekmeğe zam geldi! İşte yeni tarife 

04 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:16

Aydın'da yeni yılın hemen ardından sofraların vazgeçilmezi ekmeğe zam geldi. Yeni tarife ile birlikte güncel ekmek fiyatını Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ duyurdu.

Aydın​'da ekmek​ fiyatlarında artış kararı alındı. 200 gramlık somun ekmek​ 7 Ocak tarihinden itibaren 12,5 TL'ye satılacak.

Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ ekmek fiyatlarının artış nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Akdağ, özellikle un, maya ve sigorta gibi maliyetlerde yaşanan yükselişin bu zammı zorunlu hale getirdiğini belirtti.

EKMEKTE YENİ TARİFE BELLİ OLDU!

Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının zam geldi. Akdağ, 7 Ocak'tan itibaren ekmeğin yüzde 25 zamlı satılacağını duyurdu.

Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL’ye, 100 gram simit ise 15 TL’ye satılacak.

ANKARA'DA DA EKMEĞE ZAM GELMİŞTİ!

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 zamla 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, zamlı tarifeyi dün açıklayarak, "Bugünden itibaren 200 gram ekmek 12,5 lira oldu" dedi.