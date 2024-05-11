Aylık 200 bin lira maaş! Başvuru süresi uzatıldı…

11 May 2024 11:42 - Güncelleme : 11 May 2024 11:43

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) teknik ve destek personeli kadroları için başvuruların 21 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

236 ARAŞTIRMACI, TEKNİK VE DESTEK PERSONELİ ALINACAK

Buna göre, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Ankara ve Kocaeli illerinde çalıştırılmak üzere ilana çıkılan 236 araştırmacı, teknik ve destek personeli alınacak...

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor.

İş başvuruları ise TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.

AYLIK 200 BİN LİRA MAAŞ

Programda verilecek destek tutarı 70 bin liraya kadar çıkabilecek. Böylece araştırmacılar aylık 200 bin liraya kadar gelir elde edebilecekler.