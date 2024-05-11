Bakan Bayraktar duyurdu! TPAO'ya 150 personel alınacak... 101 bin TL'lik maaşın şartları

11 May 2024 09:48 - Güncelleme : 11 May 2024 10:27

Şırnak'ta TPAO bünyesinde görev yapacak 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım yapılacak. Süreç İŞKUR üzerinden başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 150 personel alınacağını bildirdi.

BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU! TPAO'YA 15 PERSONEL ALINACAK...

Enerjide bağımsızlığa giden yolda nitelikli insan gücünün önemli rolü olduğuna işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında yer altı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten TPAO bünyesinde görev üstlenecek yeni mesai arkadaşları arıyoruz. Petrolün kalbi olarak gördüğümüz Şırnak'ta bizimle yol yürüyecek 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini İŞKUR üzerinden başlattık. Yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden 'Hayırlı olsun' dileklerimi iletiyorum."

101 BİN TL'LİK MAAŞIN ŞARTLARI

Lisans ve Önlisans mezunu olunması lazım. 1 harita Mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 13 büro memuru (Genel), 2 Kimya Mühendisi, 1 Avukat, 11 Uzman Yardımcısı (Genel), 92 Diğer Teknisyen ve Teknikerler, 2 depo görevlisi, 2 harita teknisyeni, 1 Muhasebe Meslek Elemanı, 4 Malzeme Planlama Elemanı, 6 Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu, 2 Lojistik Meslek Elemanı, 6 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi, 4 Makine Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak üzere toplamda 150 personel alımı yapılacak. 9 Mayıs'ta başlayacak olan alım 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasından yapılacak. Adayların KPSS puan türünden en az 60 puanı olması gerekiyor. En düşük maaş 101 bin TL'dir.