AYM'den bireysel emeklilikte şok karar! BES'i olanları yakından ilgilendiren gelişme

09 Ocak 2025 14:07 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:10

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AYM, 7319 sayılı Kanun'da yer alan bireysel emeklilikle ilgili bazı düzenlemelerin iptali istemini karara bağladı. Bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olduğu, kişilerin bireysel emeklilik kapsamında aktarımları sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisinin idareye verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ve bu yöndeki düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği ifade edildi.

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AYM​'den bireysel emeklilik kararı geldi. Anayasa​ Mahkemesi (AYM), emeklilik taahhüt sözleşmesinin bireysel emeklilik sistemine aktarımındaki usul ve esasların idare tarafından belirlenmesine ilişkin hükümler içeren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

AYM'DEN BİREYSEL EMEKLİLİK KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel emeklilik sistemine aktarımda idarenin belirlediği usul ve esasları içeren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

YASAYA AYKIRI BULUNDU

Yüksek Mahkeme, emeklilik taahhüt sözleşmesini bireysel emeklilik sistemine aktaranların sistemde kazanacağı süreye ve emeklilik yaşına ilişkin esasların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmesine yönelik kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.

Bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olduğu ve bu düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği ifade edilerek, idareye verilen yetkinin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Sosyal güvenlik hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğine işaret edilen kararda, başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, anılan düzenlemenin iptaline karar verdi.

Belirtilen yasal düzenlemeyle idari kuruma "doğrudan düzenleme yetkisi verildiği", bunun "bireylerin emeklilik hakkını elde edebilme şartlarının idare tarafından her zaman değiştirilebilir nitelikteki düzenlemelerle belirlenebilecek" hale getirildiği aktarıldı.