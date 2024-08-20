Azerbaycan, BRICS ekonomik bloğuna üyelik başvurusu yaptı

20 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:08

Çin ve Rusya'dan dolara karşı yeni hamle, yuan her an devreye girebilir

Çin ve Rusya'dan dolara karşı yeni hamle, yuan her an devreye girebilir

Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında "Azerbaycan Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Stratejik Ortaklık Kurma Ortak Bildirgesi"nin 3 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından Azerbaycan BRICS üyeliğine resmen başvurdu

AZERBAYCAN'DAN BRICS'E RESMİ BAŞVURU

Azerbaycan Salı günü, gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS bloğuna üyelik başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Bu karar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında Bakü'de gerçekleşen üst düzey görüşmenin ardından geldi.

Azerbaycan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından BRICS ekonomik bloğuna resmen üyelik talebinde bulundu.

Onay, BRICS'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yapıldı.

Çin, Azerbaycan'ın BRICS iş birliğine katılımını memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği, geçen ayın başlarında Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Çin ile imzalanan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiride dile getirilmişti.

BLOĞA KATILMAK İSTEYEN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

2006 yılında kurulan BRICS, başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı kapsayan ve daha sonra Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de içine alan BRICS'e, bloğa katılmak isteyen diğer ülkelerin de ilgisi artıyor.

Grup, dünyanın en önemli gelişmekte olan ülkelerini bir araya getirmek, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'nın daha zengin ülkelerinin siyasi ve ekonomik gücüne meydan okumak için tasarlandı.