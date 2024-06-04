Dolar endişesi sonrası ABD'den halka mesaj, BRICS’e tepki

04 Haziran 2024 00:16 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 00:17

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası küresel ekonomide yaşanan çöküntü dolar tartışmalarını beraberinde getirdi. ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya yardımları, Rusya’nın dolara yaptırımına karşı en büyük gerekçe olarak gösterildi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın kurduğu BRICS, gelişmekte olan ülkeler arasında ABD dolarından uzaklaşma ve küresel ticareti yerel para birimleriyle yürütme yönündeki harekete öncülük etmeye devam ediyor.

HALKA ÇAĞRI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, BRICS’in 'de-dolarizasyon' kampanyasını eleştirerek halkın endişelenmemesi gerektiğini belirtti.

HALA EN GÜÇLÜ

Kampanyanın büyüdüğünü kabul eden Waller, yine de ABD dolarının etkilenmediğini belirtti. Dolarsızlaştırma tehditlerine rağmen ABD dolarının hâlâ tüm işlemlerde dünyanın en çok işlem gören para birimi olması nedeniyle Amerikalıların endişelenmesine gerek olmadığını açıkladı.

DOLAR CEVABI

Waller açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bir dizi ölçüme göre, dolar açık ara en yaygın kullanılan para birimi olmaya devam ediyor. Bir süredir doların ölüme mahkum olduğuna, potansiyel olarak yakın bir ölüme mahkum olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Ancak BRICS'in doları azaltma tehditlerine rağmen ABD doları güç kazandı. Bazılarının uyardığı son gelişmeler bu statüyü tehdit edebilir, en azından şimdiye kadar onu güçlendirdi.''

Rusya kısa süre önce BRICS’in kendi para birimini çıkartmak ve onu kontrol etmek sebebiyle bir merkez bankası kurmak için kolları sıvadığı açıklamıştı.