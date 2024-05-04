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04 May 2024 14:53 - Güncelleme : 04 May 2024 14:56

Azerbaycan ile çifte vergilendirme kaldırıldı

Azerbaycan ve Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in anlaşmayı onaylamasıyla kaldırıldı.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
Azerbaycan ile çifte vergilendirme kaldırıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında gelirde çifte vergilendirmenin kaldırılması yönündeki anlaşmayı onayladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nı onaylamasına ilişkin kararı, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

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Anlaşma, 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de hazır bulunduğu törende, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.

Aliyev, yine 19 Şubat'ta imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hekimliği Alanında İşbirliği Anlaşması"nı da onayladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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