Kamuda tasarruf İçişleri'nden başladı: Araç ve koruma polis sayısı azaltıldı

04 May 2024 12:39 - Güncelleme : 04 May 2024 13:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf mesajlarının ardından ilk somut adım atıldı. Kamuda tasarruf için düğmeye basan ilk yer İçişleri Bakanlığı oldu.

YERLİKAYA'DAN TASARRUF TALİMATI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı doğrultusunda, bakan ve bakan yardımcılarının araç ve koruma polis sayısı azaltıldı. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

BAKAN YARDIMCILARININ ÖZEL KALEMLERİ DE GÖREVDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığında 4 bakan yardımcısının özel kalemleri ve korumalarında görevli 69 polis de görevden çekildi. Yerlerine ise yeni atama yapılmadı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada hükümet olarak birinci hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu, bunun için de tasarrufu önce kamuda uygulamaları gerektiğini vurgulayıp "Önceliğimiz tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi rahatlatmak. Daha önce başardık, yine başaracağız" diye konuşmuştu.

MEHMET ŞİMŞEK: GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen hafta Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik çalışmalar hakkında, "Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Kamuda tasarruf ve harcama üzerine bir süredir çalışıyoruz. Tasarruflar konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız, bazı hususlarda gereken adımları atacağız. Kamuda tasarruf artış ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü şekilde devreye gidecek" ifadelerini kullanmıştı.

CEVDET YILMAZ: KAMUDA TASARRUF İÇİN CİDDİ ÇALIŞMA VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Külliye'de yapılan son Kabine Toplantısı'nın ardından, "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bir taraftan da Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz" demişti.