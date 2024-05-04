Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi

04 May 2024 12:36 - Güncelleme : 04 May 2024 12:48

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Şimşek enflasyonun yüksek seyrettiğini mayıs ayında görülen zirvenin ardından düşeceğini ifade etti.

Bakan Şimşek, açıklamalarında şunları kaydetti:

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Bizim en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin ve tabiki yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümden kastettiğimiz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Bütün bunlar bize daha yüksek sürdürülebilir büyüme imkanını artıracak.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye'nin enflasyonu maalesef oldukça yüksek. Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü iyi bir programımız var.