Bağ-Kur'lulara nefes aldıracak teklif: Emeklilik yaşı bekleyenler sadece sağlık primi ödesin!

26 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:14

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim gününü dolduran ancak emeklilik yaşını bekleyen esnafların sadece sağlık primi ödemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda bir düzenleme talep etti.

Türkiye Esnaf​ ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların emeklilikle ilgili sorunlarına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Palandöken, prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş kriterini bekleyen esnaf ve sanatkarların yalnızca sağlık primi ödemesi gerektiğini belirtti. Mevcut durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) norm birliğinin uygulanmadığını ifade eden Palandöken, "Artık yılın sonuna geldik. Esnafın beklentisi, 7 bin 200 iş gününü dolduranların emekli edilip aylığa bağlanması yönünde. Ancak bu gerçekleşmiyor. En azından sosyal güvenlik priminin kaldırılarak yalnızca sağlık primiyle devam edilmesi sağlanmalıdır" dedi.

"HAKLI TALEPLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların emekli ve sağlık primlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafın bu mağduriyetinin giderilmesi için hem zaman daralıyor hem de bu uygulama insanları rahatsız ediyor. Esnaf, '7 bin 200 prim gününü doldurdum. Bundan sonra neden prim ödeyeyim? Emekliliği hak ettim' diyor. Bu haklı talepleri dile getiriyoruz, ancak halen bir adım atılmadı. 2024’ün sonuna gelmişken esnafın beklentisi, SGK'deki eşitlik sağlanarak bu mağduriyetin giderilmesidir."

Palandöken, özellikle en uzun süre çalışan ve en az maaş alan kesimlerin, yani esnaf, zanaatkar, çiftçi ve hizmet üreten diğer grupların sosyal güvenlik sisteminde eşitliğe kavuşmasının önemine işaret ederek, kurumlar arası farklılıklardan kaynaklanan boşlukların giderilmesi gerektiğini belirtti. Esnafın taleplerinin karşılanması için harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan Palandöken, bu haklı beklentilerin yerine getirilmesinin sosyal adalet açısından da kritik olduğunu ifade etti.