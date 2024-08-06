Bağkur 7200 prim sayısına yeşil ışık! Emeklilikte prim ödeme gün sayısı, intibak ve yıpranma şartları değişiyor

06 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:41

Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda

Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda

Her ay emekli maaşı ile veriliyordu! O tutar yükseldi

Her ay emekli maaşı ile veriliyordu! O tutar yükseldi

Emekliliği 5 yıl erkene çekecek yeni reform tasarısına yeşil ışık geldi. Yeni dönemde Bağkurluları büyük avantajlar bekliyor. Bağkur prim sayısının 7200 güne düşürülmesine ilişkin düzenlemenin detayları gelmeye başladı. Bağkur prim eşitlemenin yanında intibak, yıpranma şartları, EYT düzenlemesi ve çalışan-emekli sayısı arasındaki orantısızlık gibi birçok konu sil baştan değişiyor.

BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Meclis’in ekim ayında çalışmalarına yeniden başlayacak. Esnafa 7 bin 200 prim günü vaadi şimdilik beklemede.

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) oldu.

Bağkurlular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi.

Daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalan Bağkurlular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9000 prim günü şartlarını sağlarsa emekli olabiliyor.

SSK'lılar ise 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Prim eşitlemesiyle bu mağduriyetin giderilmesi bekleniyor.

AK Parti’nin en önemli seçim vaatleri arasında yer alan Bağkur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu yeni dönemde değerlendirmeye alınacak.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ GELİYOR

Yeni dönemde ele alınacak bir diğer konular arasında ise ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Yeni torba yasada ev hanımlarına emeklilik gelebilir. Milyonlarca ev hanımı da artık 'evde çalışan kadın' statüsünde görülerek emekli olabilecek.

Ev hanımlarının isteğe bağlı Bağkur statüsünde prim ödeyerek emekli olabilecekleri düzenlemeler için çalışmaların başlaması bekleniyor.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte söz konusu düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Ancak Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti'de vaatler sil baştan değişebilir.

Hükûmet kanadında bu konularda henüz kapsamlı bir çalışma olmasa da yansıyan bilgilere göre AK Parti kurmayları “Sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kurmayların, "Emeklilik sistemi ile ilgili başlıklar var, intibak meselesi var. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var.

EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,5 çalışan var.

Bu hâliyle sistemin döndürülmesi çok zor” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

Bu kapsamda AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırması bekleniyor. Bu yapılandırma ile prim ödeme gün sayısı, intibak, yıpranma şartları da sil baştan değişecek.