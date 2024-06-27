Bağkur emekli maaşı zammı ortaya çıktı! SSK, Bağkur ve 4B emekli maaşı temmuz zammı son tablo

27 Haziran 2024 09:55 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:02

Bağkur emekli maaşı zammı için gözler temmuz ayına çevrildi.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı yeni zamlı maaşları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

En düşük emekli aylığı yeni rakamı 3 Temmuz'dan sonra netleşecek.

3 Temmuz öncesi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4B emekli maaşı zamları son tablo ortaya çıktı.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞİYOR

Emekli zammı son dakika haberleriyle sorgulanıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri belli oldu.

Gözler ise haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz tarihine çevrildi.

Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi çerçevesinde milyonlarca emeklinin ve memurun yeni zamlı maaşları ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre enflasyonun Haziran ayı için yüzde 2.52 olması öngörüldü.

6 aylık dönemle hesaplandığında memur emeklileri için yüzde 9.3 oranında enflasyon farkı yansıyacak.

Bu kapsamda en düşük memur emekli aylığının 17.703 TL, en düşük memur maaşının da 39.400 TL olması bekleniyor.

Emeklilere yapılacak zam oranının ilk 5 aylık enflasyon oranı ve Haziran ayı beklentisi ile yüzde 25,81 olarak uygulanacağı hesaplandı.

Yüzde 26 oranında zam yapılması ihtimalinde; en düşük emekli aylığının 12.000 TL ila 13.000 TL bandına çıkarılacak.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI, 4B ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

Maaşını 10 bin lira olan emeklilere yüzde 25,81 oranında zam yapılırsa maaşı 2 bin 581 lira artış ile 12 bin 581 liraya çıkacak.

Maaşını 11 bin lira olan emeklilere yüzde 25,81 oranında zam yapılırsa maaşı 2 bin 839 lira artış ile 13 bin 839 liraya çıkacak.

Maaşını 12 bin lira olan emeklilere yüzde 25,81 oranında zam yapılırsa maaşı 3 bin 97 lira artış ile 15 bin 97 liraya çıkacak.

Maaşını 13 bin lira olan emeklilere yüzde 25,81 oranında zam yapılırsa maaşı 3 bin 355 lira artış ile 16 bin 355 liraya çıkacak.

Maaşını 14 bin lira olan emeklilere yüzde 25,81 oranında zam yapılırsa maaşı 3 bin 613 lira artış ile 17 bin 613 liraya çıkacak.

Maaşını 15 bin lira olan emeklilere yüzde 25,81 oranında zam yapılırsa maaşı 3 bin 871 lira artış ile 18 bin 871 liraya çıkacak.

KÖK MAAŞA ZAM GELECEK Mİ?

Emekli maaş zammının kök maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağı henüz belli olmadı.

Emekliler için "Refah payı" açıklamaları sıcaklığını koruyor.

Kesin zam oranları Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.