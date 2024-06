Oscar'lı oyuncu Adrien Brody İstanbul'a geliyor!

27 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:58

Nicky Whelan ile başrolü paylaştığı filmin çekimleri için İstanbul’a gelen Oscar’lı oyuncu Adrien Brody, yeni karakteri için heyecanlı olduğunu belirtti. Türk oyuncunun da yer aldığı filmin bir kısmı ise ABD'de çekilecek.

OSCAR'LI OYUNCU İSTANBUL'A GELİYOR

Yönetmen koltuğunda Ojan Missaghi'nin oturacağı filmde 51 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Adrien Brody'e Avustralyalı aktris Nicky Whelan eşlik edecek. Psikolojik gerilim türündeki yapımın kadrosunda Laneya Grace, Shima Ryan ve Türk oyuncu Duygu Mercan da yer alıyor.

ADRIEN BRODY KİMDİR?

14 Nisan 1973 doğumlu Adrien Brody, henüz 29 yaşındayken yer aldığı The Pianist filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazandı ve bu ödül onu, kategoride kazanan en genç oyuncu yaptı. Oyuncu daha sonra peş peşe; The Thin Red Line (1998), The Village (2004), King Kong (2005) ve Predators (2010). Anderson'ın dört filmi, The Darjeeling Limited (2007), Fantastic Mr. Fox (2009), The Grand Budapest Hotel (2014) ve The French Dispatch (2020) filmlerinde rol alan Wes Anderson'ın sıkça ortak çalışanıdır. 2017 yılında BBC tarihi draması Peaky Blinders'ın dördüncü serisinde yer aldı.