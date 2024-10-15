Bağkur prim borçlusu ve ödeme vadesi geçmiş borcu olanlar dikkat! Sağlıktan yararlanmak için son günler

15 Ekim 2024 16:36 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:42

Bağkur borcu olanlar sağlıktan yararlanabilir mi, muayene olabilir mi, sorusu vatandaşlar arasında sıklıkla sorgulanıyor. Bağkur borcu olanların sağlıktan yararlanması için gereken şartlar sorgulanıyor. Prim borcu olan GSS'liler 2024'te sağlık hizmeti alabilecek. Ancak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS​'li olup prim borcu​ nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti verilmeyecek. Prim borçlusu iken sağlıktan yararlanabilmeniz için ödeme vadesi geçen borcunuzu kapatmanız gerekecek.

GSS BORCU OLANLAR İÇİN SON GÜNLER

1 Ocak'tan itibaren prim borçlusu iken sağlıktan yararlanabilmeniz için ödeme vadesi geçen borcunuzu kapatmanız gerekecek.

Türkiye​'de 9 milyondan fazla kişinin yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasında borcu olanlar için yeni düzenleme yapılmazsa 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti verilmeyecek.

BORCUNU ÖDEMEYENİN SAĞLIK AKTİVASYONU AÇILMAYACAK

Borcu ödemeden sağlık aktivasyonu açılmaz. Bir diğer seçenek ise borcu taksitlendirmek ya da yapılandırmak. Geçerli bir yapılandırma kanunu olan dönemlerde borcunuzu yapılandırabilir, yapılandırma harici borcunuzu ödediğinizde sağlığınızı açtırabilirsiniz.

Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve GSS borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak.

Bağkur​'da prim borçlusu olan ve ödeme vadesi geçmiş prim borcu olanlar sağlıktan yararlanamayacak. 1 Ocak sonrasında sağlıktan yararlanabilmek için cari dönem haricinde ödeme vadesi geçmiş prim borçlarınız olmaması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle faiz işlemiş geçmiş dönem borcunuzun olmaması gerek.

Ödeme vadesi geçmiş prim borcu olanlar hiçbir şekilde özel hastanelerden yararlanamazlar ve ilaçlarını para ile alırlar ancak prim borçluları için genellikle devlette ücretsiz sağlık hizmeti verilir.

Prim borçlusu olsanız bile ilgili yıl için düzenleme yapıldıysa devlette muayenenizi ücretsiz olabilirsiniz. Ancak bu durumda da ilacı

parayla almanız gerekir. Bu şekilde düzenleme yapılan yıllarda ameliyatlar tahlil ve tetkikler ile diğer tüm işlemler de devlette ücretsiz

gerçekleştirilir. Borcu ödemeden sağlık aktivasyonu açılmaz.

BORCU TAKSİTLENDİRME YA DA YAPILANDIRMA İMKANI

Bir diğer seçenek ise borcu taksitlendirmek ya da yapılandırmak. Geçerli bir yapılandırma kanunu olan dönemlerde borcunuzu yapılandırabilir, yapılandırma harici borcunuzu ödediğinizde sağlığınızı açtırabilirsiniz. Bağkurda taksitlendirme de sağlık açtırmak için bir seçenek ancak faiz oranı yüksek olduğu için taksitlendirme mantıklı sayılmıyor. Borçların taksitlendirilebilmesi için icra kapsamına alınması gerekiyor. Ödemediğiniz de hakkınızda icra takibi başlatılıyor.

Bağkur borçlusu olan eşler sigortalı çalışan eşinden de yararlanamazlar ancak Bağkuru kapatırsa bu durumda eşinin sigortasından

yararlanabilir. Bağkur borcu eşin sigortasından yararlanılmasına engel sayılmaz. Burada tek şart Bağkur kapatılması yani faaliyetin sonlandırılması sayılır.

Bağkur borcu olanlar faaliyeti terk ederek GSS diğer adı ile genel sağlık sigortası açtırabilir ancak Bağkur prim borcunu kapatmadan sağlıktan yararlanamazlar. Prim borçlusu iken acil servislerde sigortadan yararlanma hakkınız bulunur. Muayene ücreti istenmez ancak acil durum hali sona erdikten sonra yapılacak işlemler için ücret talep edilir."

PRİM BORCU DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Torba yasa ile yeni GSS düzenlemesi gelebilir. TBMM gündemine gelecek torba yasa’lardan birinde GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği ifade ediliyor.