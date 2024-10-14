SGK'dan 15 bin TL gecikme zammı faizi! GSS prim borcu olanlar hemen e-devletten kontrol etsin

14 Ekim 2024 13:09 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:11

Geçtiğimiz ay GSS prim borcu olan milyonlarca kişiye borç mesajı gitti. SGK yasal takip uyarısı verdi. SGK'nın ödeme emrinde borçların tahsil edilmediği takdirde haciz başlatacağı bildirildi. GSS prim borcu olup ödemeyenler ise yandı. SGK'nın 16.102,58 TL olan GSS prim borcuna 15.294,80 TL gecikme zammı faizi işlettiği ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşları geçtiğimiz ay attığı SMS ile uyarmıştı. SGK​, borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu. Ödemeyenler için icra takibi​ başlatacaktı. Gecikme cezası ve zammı​ vatandaşın cebini yaktı. Sosyal medyaya yansıyan bir paylaşımda SGK'nın 16.102,58 TL olan GSS prim borcuna 15.294,80 TL gecikme zammı faizi işlettiği görüldü.

GSS PRİM BORCU KADAR FAİZ İŞLETİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen ay milyonlarca kişiye gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu.

SGK, gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtti.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medyadan konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. SGK'ya olan borçları nedeniyle icralık olmuş borçluların paylaşımlarında 16.102,58 TL olan GSS prim borcuna 15.294,80 TL gecikme zammı faizi işlettiği ortaya çıktı.

GSS BORÇLULARINA HACİZ BİLDİRİMİ

Genel sağlık sigortası uygulamasına başlandığı 2012'den beri işsizseniz ve gelir testine girip, GSS'ye müracaat etmediyseniz bu tarihten itibaren hiç borç ödenmemişse faiz işlenmeye devam ediyor.

Söz konusu paylaşımda SGK toplamda 31.397,38 TL ödeme emri gönderip, haciz başlatacağını bildirdi. Eğer o tarihten beri ödeme yapılmadıysa faiz ile birlikte oldukça yüksek bir rakam çıkıyor. Bu şekilde ödemeyenlere de e-haciz uygulanıyor.

GSS BORCU NASIL SİLİNİR?

GSS borcu ödenmemiş vatandaşların merak ettiği en önemli soru, ödenmeyen borçların hukuki süreçte nasıl işleyeceği. Borçların ödenmemesi halinde öncelikle borçlunun banka hesabına veya maaşına haciz konulabilir. Asgari ücretliler için de haciz, asgari ücretin onda birine kadar uygulanabilir.

Devlet, ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için zaman zaman çeşitli aflar ve yapılandırma fırsatları sunuyor. Ancak, borcun silinmesi genellikle gelir testi gibi özel durumlarla mümkün.

Gelir testi yaptırmamış ve bu nedenle yüksek prim borcu birikmiş vatandaşlar, gelir testine girerek borçlarını azaltabilir veya tamamen sildirebilirler.