GSS prim borcunu hala ödemeyenler dikkat! İcralık olabilirsiniz

05 Ekim 2024 14:30 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 14:37

GSS yani Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile ilgili ciddi bir gündem var. Milyonlarca kişiye geçtiğimiz günlerde SMS gönderildi. Bu bildirimi alanlar ve e-devlete girdiğinde borç görenler ne yapması gerektiğini sorguluyor. Kamu alacağı olması sebebiyle GSS prim borçlarına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, GSS prim borcu nasıl silinir?

GSS prim borcunun ödenmemesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından icra ve haciz gibi yasal işlemler başlatılabilir. Vatandaşlar ise GSS borcu kaç ay ödenmezse icra gelir, sorusunun cevabını arıyor.

GSS PRİM BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

GSS genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığını sorgulamak için en doğru yer e-devlet. E-devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi tamamlanır.

GSS PRİMİ AYLIK NE KADAR?

Bir ana borç şu anda aylık 600 lira 8 kuruş olarak yansıtılıyor. Sisteme girdiğinizde bir de bunun faizini göreceksiniz. Gecikme zam mı diye de bilinir. Genel sağlık sigortası primi asgari ücrete göre belirlenir. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan vatandaşların ödeyeceği GSS prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3'üdür. Buna göre 2024 yılında genel sağlık sigortası primi aylık 600,08 TL oldu.

GSS PRİM BORÇLARINA AF, YAPILANDIRMA GELİR Mİ?

Bir önceki yapılandırma kanununda 2.000 liranın altındaki borçlar silinmişti. GSS prim borcu olan kişiler genellikle çalışmayan veya daha önce çalışmamış, dolayısıyla çok da yüksek geliri olmayan zaten kişilerden oluşuyor. Bu kapsamda yine ve yeni bir değerlendirme beklentisi oluştu.

GSS PRİM BORCU NASIL ÖDENİR?

Tek ve güvenli ödeme yöntemi e-devlet üzerinden olur. Sisteme giriş yapıyorsunuz. Burada SGK borcunu kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Veya bankalar üzerinden, resmi ödeme kanalları üzerinden de ödeme yapabilirsiniz. Bankamatik, internet ya da mobil bankacılıktan giriş yapın. Ödemeler bölümüne gidin. SGK ödemeleri altında GSS primi seçmesine tıklayın.

GSS PRİM BORCU SEBEBİYLE HACİZ GELİR Mİ?

Kamu alacakları için belli bir usul bulunuyor. Öncelikle borçlu kişiye bir bildirim yapılıyor ve ödeme emri gönderiliyor. Bunlar tamamlanmadan banka hesabına haciz konması veya başka bir değere haciz konması usuli hukuka aykırı. Ödeme emrinin tebliğ edilmesinden sonra (ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten sonra 7 gün geçmesinden itibaren) borç ödenmediği takdirde, SGK, icra memurları kanalıyla haciz işlemlerine başlanır.

GSS PRİM BORCUNA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Tebliğ edilen idarî para cezası borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde İdari Para Cezası İtiraz Komisyonuna dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle itiraz edebilir. İtiraz, Kurum işlemlerini durdurur.

KİMLER GSS PRİMİ ÖDEMEZ?

Kadınlar, Sosyal Güvenlik Mevzuatı bakımından evlenene kadar ailesinin anne babasının himayesinde bakım ve gözetiminde oluyor. Dolayısıyla evlenene kadar GSS pirim borcu olmuyor. Öğrenciler de prim borcu ödemez.

GSS PRİMİNİ DEVLET Mİ ÖDER?

Gelir testi sonucuna göre; aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık ortalama tutarının, brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde sağlık primi devlet tarafından karşılanmakta olup, kendileri ayrıca prim ödemez.