Bakan Bayraktar açıkadı: Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü deniz filosuna sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin denizlerdeki enerji filosuna dikkat çeken bir video paylaştı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Türkiye’nin enerji filosunda yer alan derin deniz sondaj gemileri Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han ile birlikte Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri öne çıkarıldı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK MESAJI VERDİ

Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan videoda, Türkiye'nin enerji gemileri güçlü robotlara dönüştürülerek izleyiciyle buluşturuldu. Omuzlarında Türk bayrağı taşıyan robot figürlerinin asker selamı verdiği sahnelerle, enerjide tam bağımsızlık hedefi güçlü bir şekilde vurgulandı. Görsel efektlerle zenginleştirilen video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ENERJİ KAHRAMANLARIMIZIN ROTASI NET"

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Görev başındaki Enerji Kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık." Bu açıklamayla birlikte Türkiye’nin kararlı enerji politikasına ve derin denizlerdeki stratejik faaliyetlerine bir kez daha dikkat çekildi.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. ENERJİ FİLOSUNA SAHİP

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin filosuna eklenen 2 yeni sondaj gemisiyle birlikte artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldiğini ifade etti. Bayraktar, bu başarıyı sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konan vizyoner ve kararlı iradenin bir yansıması olarak değerlendirdi.