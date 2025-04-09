Bakan Bayraktar açıkladı! Elektriğe yeni zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe zam geleceği iddialarına cevap verdi. Bakan Bayraktar, "Elektrik fiyatlarına yeni bir zam planlanmıyor, devlet faturaların yarısını karşılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ ZAM PLANI YOK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde:

"Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok."