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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Elektrik faturasında 'devlet desteği' mesajı! Yeni dönem başladı: Artık kalem kalem görünecek

Elektrik faturalarında devlet desteği şeffaflaşıyor. Elektrik faturalarında yeni uygulama ile birlikte devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde yazan bilgilendirme ile gösterilecek. Böylece vatandaşlar hem toplam tüketim bedelini hem de devlet desteği sonrasında ödemeleri gereken net tutarı görebilecek.

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KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 10:43

Nisan ayı itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık devlet tarafından sağlanan destek tutarı, hem faturalarda hem de abonelere gönderilen bilgilendirme mesajlarında açıkça belirtiliyor. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, hem toplam tüketim bedelini hem de devlet desteği sonrasında ödemeleri gereken net tutarı görebilecek.

Elektrik faturasında 'devlet desteği' mesajı! Yeni dönem başladı: Artık kalem kalem görünecek

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ MESAJI

Bu ay gönderilen faturalardan bir örnekte, şu bilgilere yer verildi:

"… sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL’lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL’dir."

Elektrik faturasında 'devlet desteği' mesajı! Yeni dönem başladı: Artık kalem kalem görünecek

Yetkililer, benzer bilgilendirme uygulamasının doğal gaz faturalarında ve SMS mesajlarında da kısa süre içinde devreye alınacağını duyurdu. Böylece enerji faturalarında daha şeffaf ve anlaşılır bir bilgilendirme süreci hedefleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik desteğinden kimler yararlanabilir?
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir. Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
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#Ekonomi
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