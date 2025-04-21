Bakan Bayraktar duyurdu! Enerjide tarihi rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazın tamamlandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerlediklerinin altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DENİZİN DERİNLİKLERİNDE GELECEK VAR"

"Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji! Toprağın altında umut, denizin derinliklerinde gelecek vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın “Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır” sözünden ilhamla aradık.

"İNANDIK, ÇALIŞTIK, BAŞARDIK!"

İnandık, çalıştık, başardık! Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz. Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"

https://x.com/aBayraktar1/status/1914197562992550035