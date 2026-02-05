Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Murat Makas

Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO ile Chevron arasında petrol imzası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile Chevron arasında petrol ve doğal gaz alanında mutabakat zaptı imzaladığını bildirdi. Anlaşma kapsamında Gabar ve Karadeniz'deki arama faaliyetleri desteklenecek.

Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO ile Chevron arasında petrol imzası
Türkiye ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerine hız verdi. ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ile Chevron arasında mutabakat zaptı imzaladığını bildirdi.

Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO ile Chevron arasında petrol imzası

GABAR VE KARADENİZ'DEKİ ARAMA FAALİYETLERİ DESTEKLENECEK

Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

"İstanbul'da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gabar ve Karadeniz'deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO'yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız."

Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO ile Chevron arasında petrol imzası
