Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO ile Chevron arasında petrol imzası

Türkiye petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerine hız verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile Chevron arasında mutabakat zaptı imzaladığını bildirdi.

GABAR VE KARADENİZ'DEKİ ARAMA FAALİYETLERİ DESTEKLENECEK

Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

"İstanbul'da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Gabar ve Karadeniz'deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO'yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız."