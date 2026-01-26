Menü Kapat
Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosunun yeni üyesi "Yıldırım" sondaj gemisinin Karadeniz yolculuğuna başladığını duyurdu. Türkiye'nin 6 derin deniz sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünya dördüncüsü olduğunu vurgulayan Bayraktar, nisan ayı için kritik tarihi açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 19:12

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip" dedi.

YILDIRIM SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ’E AÇILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji filomuzun en yeni üyesi Yıldırım, bugün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Filyos’a doğru yol aldı. Limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gemimiz nisan ayı içerisinde Karadeniz’e açılacak. Bugün Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip. Kendi gemimizle, kendi mühendisimizle, kendi enerjimizi arıyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/aBayraktar1/status/2015803403189068215

ETİKETLER
#Ekonomi
