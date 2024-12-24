Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye, Suriye'ye elektrik altyapı desteği sağlayacak

24 Aralık 2024 12:37 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye bir heyet göndereceklerini ve bu ziyaretin elektrik altyapısındaki sorunların değerlendirilmesi ile iş birliği fırsatlarının görüşülmesi amacıyla yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye​'nin Suriye​ ve Lübnan​'a yönelik elektrik altyapı desteği sağlayacağını duyurdu. Bayraktar, bu kapsamda, en kısa süre içinde bir heyetin Suriye'ye giderek ülkenin elektrik​ ve enerji altyapısını yerinde inceleyeceğini ve mevcut enerji sorunlarına çözüm önerileri geliştireceğini ifade etti.

SURİYE'DEKİ EN ACİL SORUNUN ELEKTRİK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Bakan Bayraktar, Suriye'deki en acil sorunun elektrik olduğunu ve bu sorunun çözülmesi için çeşitli formüller üretilerek iş birliği yapılacağını vurguladı. Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığından bir heyet en yakın zamanda Suriye'ye gidecek, elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak, iş birliği ve yardım konuları ele alınacak. Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik, bunun sağlanması için formül üretilecek. Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." ifadelerini kullandı.