Doğal gaz faturasına zam yolda! Kritik veriler geldi: Tüketim üretimi geçti!

24 Aralık 2024 11:22 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:22

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin kullanıma sunulmasıyla ithalat yüzde 4,26 oranında azalsa da, artan tüketim ve yetersiz üretim nedeniyle dışa bağımlılık sürüyor. Doğal gaz fiyatlarındaki artışın ise doğrudan vatandaşın faturalarına yansıması bekleniyor.

Türkiye​, doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmını ithalat​ yoluyla karşılamaya devam ediyor. 2023 yılının ilk dokuz ayında ülke, toplam 35,066 milyar standart metreküp (sm³) doğal gaz ithal etti. Bu dönemde yurt içi doğal gaz üretimi ise 1,566 milyar sm³ seviyesinde kaldı. Tüketim​ ise 37,968 milyar sm³ olarak kaydedildi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervleri, yurt içi üretimde bir artış sağlasa da hâlâ beklentilerin altında bir katkı sunuyor. Geçtiğimiz yıl 415,57 milyon sm³ olan üretim, bu yıl 1,566 milyar sm³’e yükseldi. Ancak ithalat miktarında gözlenen hafif düşüşe rağmen fiyat bazında artış devam ediyor.

DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Dünya Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin haberine göre, 2023 yılının başında 10 doların altında seyreden doğal gaz fiyatları, mayıs ayında 10,1 dolara yükseldi. Bu artış trendi yıl boyunca sürdü ve eylül ayında 11,8 dolar olan fiyatlar, ekim ayında 12,9 dolara, kasım ayında ise 13,9 dolara çıktı. Mevcut fiyatlar, uluslararası piyasalarda uzun vadeli denge seviyesi olarak kabul edilen 10 dolar sınırını aşmış durumda. Her ne kadar fiyatlar geçen yılın seviyelerinin altında olsa da yükselme eğilimi dikkat çekiyor. Artan enerji maliyetleri, yerel tüketiciler için endişe verici bir tablo oluşturuyor.

FİYAT ARTIŞI FATURALARA YANSIYACAK

Kahveci, uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının yerel doğal gaz faturalarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Artan ithalat maliyetlerinin, yerel tüketiciye daha yüksek faturalar olarak döneceği öngörülüyor. Bu durum, hane halkı bütçelerinde ek bir yük oluşturabilir. Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığını azaltacak uzun vadeli politikalar ve alternatif enerji kaynaklarına yönelimi, enerji sektöründeki bu tür dalgalanmaların etkisini hafifletebilir. Ancak kısa vadede artan fiyatlar, özellikle kış aylarında tüketiciler üzerinde baskı oluşturacak gibi görünüyor.