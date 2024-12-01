İhlas Holding ile dünya devi PowerChina arasında milyar dolarlık stratejik imza

01 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:58

İhlas Holding Kırgızistan’da yapımını üstlendiği stratejik enerji projelerini hayata geçirmek için ilk adımı attı. İhlas Holding iştiraki Orta Asya Investment Holding, yıllık cirosu 96 milyar dolar olan Çinli dünya enerji devi PowerChina International ve Kazak enerji devi Semarco Grup ile anlaştı. İlk imzalar 5 Kasım’da Bişkek’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda atılmıştı.

İhlas Holding iştiraki Orta Asya Investment Holding, Kırgızistan’da yapacağı doğalgaz çevrim santrali ve hidroelektrik santralini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Orta Asya Investment Holding, yıllık 96 milyar dolarlık ciroya sahip dünya enerji devi PowerChina International Group Limited ve Kazak enerji devi Semarco Grup ile mutabakat zaptı imzaladı.

AHMET MÜCAHİD ÖREN: ENERJİ VE ALTYAPI SEKTÖRLERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

Bişkek'te imzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında, ilk etapta Kırgızistan’ın başkentinde bulunan tets-2 arazisinde,

en az 250 mw kapasiteli kombine çevrim doğalgaz enerji santralinin inşası hedefleniyor.

İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, iki santral projesinin hem Kırgızistan’ın enerji altyapısını güçlendireceğini, hem de enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Mücahid Ören “Bu iş birliği, yalnızca Kırgızistan’da değil, bölge genelinde enerji ve altyapı sektörlerine önemli katkılar sunacak bir adım olacaktır” dedi.

İhlas Holding'den yapılan açıklamada ise, PowerChina International Group Limited ve Semarco LLP ile yapılan iş birliğinin, holdingin uluslararası arenadaki gücünü pekiştireceği vurgulandı.

PowerChina Euroasia Başkanı Liu Shaoquan da imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İhlas Holding'e duyduğu güveni dile getirdi. İhlas Holding ile sadece Kırgızistan​'da değil, bütün Orta Asya coğrafyası ve hatta Türkiye'deki projelerde de birlikte hareket etmek istediklerini ifade etti.

Orta Asya Investment Holding Başkanvekili Haluk Sur ise "Bir tarafında Powerchına ve Semarco gruplarının, diğer tarafında ise İhlas Holding’in bulunduğu bu sözleşmenin 5 Kasım’da Bişkek'te imzalanan o devasa yatırım projelerinin önünü otoban gibi açacağını söyledi.

İHLAS HOLDİNG'DEN KAP'A AÇIKLAMA

İhlas Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz İhlas Holding A.Ş. ve iştirakimiz Orta Asya Investment Holding ile POWERCHINA International Group Limited ve SemArco LLP arasında daha önce kamuoyu ile paylaştığımız Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulacak en az 250 MW kapasiteli kombine çevrimli doğal gaz santralinin inşası, işletimi ve finansmanı amacıyla Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır.



İmzalanan Mutabakat Zaptının taraflarından POWERCHINA, yenilenebilir enerji ve altyapı projelerinde bilinen bir Şirket olup, Pakistan'daki HydroChina Dawood Rüzgar Enerjisi Projesi, Laos Nam Ou Nehri Kademeli Baraj Projesi ve Vietnam Dau Tieng Güneş Enerjisi Projesi gibi önemli projelere imza atmıştır. SemArco LLP ise, Kazakistan merkezli güçlü bir EPC yüklenicisidir ve Kashagan Petrol Sahası Deniz Yapıları ile Aktau Limanı Projesi gibi kritik altyapı projelerini başarıyla tamamlamıştır"