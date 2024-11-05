İhlas Holding’den Kırgızistan’a dev yatırım! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 7 milyar dolarlık imza atılıyor

05 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:39

İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan’la stratejik öneme sahip, toplam 1450 MW kapasiteli hidroelektrik santrali ve doğal gaz çevrim santrali anlaşmalarına imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda imza töreni düzenleniyor. İşte ayrıntılar

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi’nin toplandığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, İhlas Holding öncülüğünde Türkiye-Kırgızistan stratejik işbirliğini güçlendirecek devasa bir enerji ortaklığı hayata geçiriliyor. İhlas Holding’in iştiraklerinden Orta Asya Investment Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan Hükümeti ile Kazarman bölgesinde yapılacak yaklaşık 1200 MW kapasiteli hidroelektrik santralinin yanı sıra Bişkek’te 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek 250 MW kapasiteli CHPP-2 doğal gaz çevrim santralinin yapım ve işletilmesini içeren anlaşmaya imza atıyor.

Ören, yaklaşık 7 milyar dolarlık proje büyüklüğüne sahip olması beklenen yatırım anlaşmasını, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Omukeevich Ibraev ile Intımak-Manas Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda imza töreni düzenleniyor.

KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA GÜÇLÜ ORTAKLIK

Kazarman Hidroelektrik Santrali ve Bişkek CHPP-2 Doğal Gaz Çevrim Santrali, dünya genelinde birçok yatırımcının yıllardır peşinden koştuğu ancak Kırgız hükümetinin hassasiyetle üzerinde durduğu stratejik yatırımlar arasında. Bunun sebebi; Kırgızistan’ın ekonomisine ve istihdama sağlayacağı katkının yanı sıra ülkenin enerji bağımsızlığına sağlayacağı destek.

Kırgızistan hükümeti, uzun süreli değerlendirmeler sonucunda iki dev projenin Türkiye’nin köklü kuruluşlarından İhlas Holding'in iştiraklerinden olan Orta Asya Investment Holding tarafından yürütülmesine onay verdi.

Türkiye-Kırgızistan iş birliğinin getirdiği karşılıklı güvenle imzalanan projeler, ülkenin enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra enerji altyapısının modernize edilip güçlendirilmesi, enerji ihtiyacının yerel kaynaklardan karşılanması, ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilir kalkınma gibi hedeflerine yönelik güçlü bir destek olacak.

TDT VE BÖLGENİN GELECEĞİ İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören öncülüğünde gerçekleşecek devasa yatırımlar, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine sağlayacağı katkının dışında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ortak geleceği için de büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluşunda ifade ettiği ‘Türk dünyası için bağımsız ve güçlü bir gelecek’ vizyonunun somut örneğini teşkil edecek olan projeler tamamlandığında, üye ülkelerin iş birliklerini artırma ve ekonomik bağımsızlığa ulaşmalarına yönelik stratejik, öncü bir hamle hayata geçmiş olacak.

Kırgızistan ve Türkiye’nin gösterdiği iş birliğinin, diğer ülkeler arasındaki ilişkilere de ivme kazandırması bekleniyor.

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ

Orta Asya Investment Holding, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş amaçları ve vizyonu doğrultusunda, ilgili üye ülkelerin ekonomik refah ve kalkınmalarına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası şirketlerle işbirliğine giderek teknoloji transferine katkı sağlayıp yatırım platformu oluşturmak için Şubat 2024’de Muhammet Haluk Sur tarafından kuruldu. Yönetim Kurulu’nda Selçuk Gezer ve Sinan Koçak’ın yer aldığı Orta Asya Investment Holding, dünyanın önde gelen proje ve inşaat yönetim firması Hill International ile teknik danışmanlık anlaşması sağladı. Bu süreçte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden İhlas Holding ile stratejik ortaklığa gitti. Şirket, Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile yürütülen temaslar sonrasında toplam 1450 MW kapasiteye haiz Bişkek CHPP-2 Doğal Gaz Çevrim Santrali ve Kazarman Hidroelektrik Santrali projelerinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇILIŞ KONUŞMASI

Öte yandan imza töreni öncesi Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi’nin toplandığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla iki ülke arasında Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

FETÖ ile ortak mücadelemiz sürecek. Atılan ortak imzalarla güvenlik ilişkilerimiz gelişecek.

İsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir.

İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim.

KKTC'nin gözlemci üye olarak katılmasına destek vereceğiniz için yürekten teşekkür ediyorum.