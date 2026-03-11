Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi marjında İtalya, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Ermenistan'dan mevkidaşları ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dinle

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'de nükleer enerji için diyaloglar sürüyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 165

"UAEA İLE GÜÇLÜ DİYALOGLAR SÜRÜYOR"

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Bayraktar, temasları kapsamında UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de görüştüğünü kaydetti.

Bayraktar, Grossi ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda nükleer enerjinin üstlendiği dönüştürücü rolü, kapasite geliştirme faaliyetlerimizi ve yeni nesil teknolojilerdeki fırsatları ele aldık. Bu kapsamda Küçük Modüler Reaktörler (SMR) alanında da Ajans ile işbirliği yapma kararı aldık." bilgisini verdi.

Alparslan Bayraktar, "nükleer enerjinin güvenli ve sürdürülebilir gelişimi konusunda UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürdüklerini" vurguladı.

https://x.com/aBayraktar1/status/2031420647511908403

Zirve kapsamında İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile de görüşen Bayraktar, İtalyan mevkidaşı ile "yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz ve petrol alanındaki işbirliği imkanları ve özellikle üçüncü ülkelerde hayata geçirilebilecek ortak projeleri" değerlendirdiklerini dile getirdi.

KARADENİZ'DE ARZ GÜVENLİĞİ

Bayraktar, Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile görüşmesine ilişkin ise iki ülke arasında enerji işbirliği konusunda atılacak "ortak adımları" konuştuklarını belirterek, "Karadeniz havzasının arz güvenliğini tahkim etmek amacıyla hidrokarbon projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve ülkelerimiz arasındaki elektrik enterkonneksiyon hatlarının kapasitesinin artırılması konularında somut projeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ve Bulgaristan Enerji Bakanı Traycho Traykov ile bir araya gelen Bayraktar, Türkiye'nin bu ülkelerle geliştirebileceği ortak projeleri görüştü.

Ayrıca Bayraktar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile de temaslarda bulundu. Bayraktar, "bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlayacak altyapı ve enerji konularını, başta elektrik enterkonneksiyonu, nükleer enerji ve doğal gaz olmak üzere ortak çalışma alanlarını" ele aldıklarını kaydetti.

SİNOP VE TRAKYA İÇİN FRANSIZ DEVİYLE MASADA

Fransa'nın elektrik dağıtım şirketi EDF'nin CEO'su Bernard Fontana ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bayraktar, "Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projeleri ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojilerinde atılacak ortak adımları ele aldık. Bu alanda somut adımlar atmaya karar verdik. Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası şirketlerle teknoloji ve yatırım odaklı işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.