ABD'li uzman açıkladı! Nükleer savaş çıkarsa sadece 2 ülke kurtulabilir

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Çatışmaların 8. gününe girilirken, hava saldırılarının yanında kara harekatı da konuşulmaya başlandı. Orta Doğu yangın yerine dönerken, ABD'li araştırmacı gazeteci ve nükleer savaş uzmanı Annie Jacobsen'ın aylar önce yaptığı nükleer savaş açıklaması yeniden gündem oldu.

72 SAATTE 5 MİLYAR İNSAN

Nükleer savaş olma ihtimalini 1 yıl önce değerlendiren uzman isim "Bir balistik füzenin Rusya'daki bir fırlatma rampasından ABD'nin Doğu Kıyısı'na ulaşması 26 dakika 40 saniye sürer" diyerek felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 5 milyar insanın sadece 72 saatte saatte ölebileceğini söyleyen Jacobsen, "Nükleer savaşın ya da karşılıklı bir nükleer saldırının gerçekleşmesi halinde korkunç gerçeklerden biri, nükleer fırlatma tespit edildiği andan itibaren her şeyin üzerine konan akıl dışı zaman baskısıdır." ifadelerini kullandı.

SADECE 2 ÜLKE NÜKLEER SAVAŞTA HAYATTA KALIR

Dünyada büyük yıkım yaşanacağını belirten uzman isim atmosfer bilimleri uzmanı Profesör Brian Toon'un araştırmalarına atıfta bulunarak hayatta kalabilecek 2 ülkeyi açıkladı.

"Toon'un analizine göre Yeni Zelanda ve Avustralya, nükleer kışa diğer ülkelere kıyasla daha iyi dayanabilir. Coğrafi olarak izole olmaları ve iklimlerinin istikrarı, nükleer serpinti sonrası tarım üretim sistemlerini koruyabilir.

Jacobsen de bu görüşü destekleyerek, bu iki ülkenin 'tarımı sürdürebileceğini' ve nükleer savaş sonrası dünyada en değerli kaynağın bu olacağını söylüyor."