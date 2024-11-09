Bakan Bayraktar'dan bir müjde daha! Abdülhamid Han Karadeniz'de ilk sondaja başladı

09 Kasım 2024 15:35 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:37

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, doğalgaz üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin bugün itibarıyla Karadeniz'de Amasra-4 kuyusundaki ilk sondaja başladığını bildirdi.

Doğal gaz ve petrol için yeni görev: Abdülhamid Han sondaj gemisi Karadeniz'de

Doğal gaz ve petrol için yeni görev: Abdülhamid Han sondaj gemisi Karadeniz'de

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma politikasıyla yolan çıkan Türkiye, sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin denizlerde doğalgaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, bugün itibarıyla Karadeniz'de çalışmalarına başladı.

ABDÜLHAMİD HAN, KARADENİZ'DE SONDAJA BAŞLADI

Böylelikle Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Amasra-4 kuyusundaki ilk sondajını gerçekleştirmiş oldu.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bir açıklama geldi.

Bakan Bayraktar sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Filomuzun en yenisi Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Karadeniz’deki ilk görevine başladı. Amasra-4 kuyusundaki çalışmalarından hayırlı haberler bekliyoruz.

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Öte yandan Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle ‘Mavi Vatan’da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynuyor.

Gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanmıştı.