Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Bakan Bayraktar’dan İran geriliminde enerji uyarısı: Belirsizliklere hazır olmalıyız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İran-ABD-İsrail üçgeninde gerilen bölgenin enerji sektörüne yaşattığı darbeyi ve gündeme dair önemli konuları değerlendiriyor.

Bakan Bayraktar’dan İran geriliminde enerji uyarısı: Belirsizliklere hazır olmalıyız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar küresel krizlerin derinleştiği bir dönemde enerji piyasalarındaki belirsizliğe dikkat çekti. Bölgesel gerilimlerin enerji sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Bayraktar Türkiye’nin bu süreçte arz güvenliği açısından bir sorun yaşamadığını vurguladı. Enerjide bağımsızlığın temel hedef olduğunu ifade eden Bayraktar, geliştirilen politikaların dışa bağımlılığı azaltmaya odaklandığını söyledi.

Bakan Bayraktar'ın konuk olduğu televizyon programında verdiği mesajlardan öne çıkanlar şu şekilde:

-Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bölgede yaşanan bir enerji krizi var. Türkiye, enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor.

-Bizim enerjide bir tane hedefimiz var. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi. Bizim geliştirdiğimiz bütün politikalar dışa bağımlılığı bitirmek üzere. Kendi ekipmanıyla petrolünü gazını arayan bir ülke var. Mavi Vatan'a masal diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Şimdi heralde herkes şu noktada buluşmuştur, bu Türkiye'nin ortak menfaatidir.

TÜRKİYE MADENLERİNİ EKONOMİYE KATMAK ZORUNDA

-Türkiye maden çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin 10 ülkesinden bir tanesi. Türkiye maalesef maden ithalatçısı bir ülke Savunma sanayisinde bugün dünyada herkes korumacı durumda. Biz enerjide bağımsızlığımız madenlerdeki de bağımsızlığımız. Madenlerimizi iş sağlığı ve güvenliğini önceleyerek çevreyi koruyarak ekonomiye katmak zorundayız.

-Ak Parti dönemi son 23 yılda 13 bin ruhsat verildi. Çarpıcı bir rakam vereyim. Türkiye'de fiilen maden faaliyetine konu olan saha binde 18.

