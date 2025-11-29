Menü Kapat
13°
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar'dan kritik LNG açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" dedi.

Bakan Bayraktar'dan kritik LNG açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ’nin doğal gaz kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, doğal gazda yerli üretiminin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini katkı sağladıklarını söyledi.

Bakan Bayraktar'dan kritik LNG açıklaması

"161 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA"

Türkiye’nin ikisi kara terminali, üçü de Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisle LNG alabildiğini aktaran Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası’nı hayata geçirdiğimiz 2016 yılında günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bayraktar'dan kritik LNG açıklaması

İHTİYACI GEMİLERLE LNG OLARAK KARŞILIYORUZ

Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar'dan kritik LNG açıklaması

Tüketimin en üst seviyeye çıktığı günlerde Türkiye’nin ortalama günlük 330 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı olduğunu kaydeden Bayraktar, "LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" diye konuştu.

Bakan Bayraktar'dan kritik LNG açıklaması

Gazlaştırma kapasitesini artırmanın yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısını 14’e çıkardıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda günlük gaz alma kapasitemizi 495 milyon metreküpe yükseltmiş olduk" bilgisini de paylaştı.

