Bakan Bolat dış ticaret ve büyüme hedeflerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) düzenlediği "Türkiye’nin Dış Ticaret Vizyonu" başlıklı programa katıldı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye’nin ekonomik büyümesi, ihracat performansı, dış ticaret hedefleri, kadın çalışanların ihracata katkısı ve teknolojili ürün ihracatındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘‘6 YILDIR KESİNTİSİZ ŞEKİLDE POZİTİF BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ’’

Ekonomik büyüme, milli gelir ve istihdam verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Covid-19 salgınının ardından üçüncü çeyrekten itibaren yeniden büyüme sürecine girdik. 6 yıldır kesintisiz şekilde pozitif büyüme sürdürüyoruz. Geçen yıl yüzde 3,7 büyüdük. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 2,5 büyüme kaydettik. İkinci çeyrekteki yüzde 2,3'lük büyümenin üçte biri net mal ve hizmet ihracatındaki artıştan kaynaklandı" dedi.

‘‘YIL SONUNDA 1 TRİLYON 800 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞIZ’’

Türkiye'nin milli gelirine ilişkin verileri paylaşan Bolat, "Yıl ortası itibarıyla 1 trilyon 706 milyar dolarlık milli gelire ulaştık. Yıl sonunda ise 1 trilyon 800 milyar dolara ulaşacağız. Net mal ve hizmet ihracatı, ekonomik büyümenin lokomotifi konumuna geldi" diye konuştu.

‘‘İŞSİZLİK ORANINDA SON 41 AYDIR TEK HANEDEYİZ’’

İstihdam ve işsizlik rakamlarına da değinen Bolat, "İşsizlik oranında son 41 aydır tek hanedeyiz. İşsizlik oranımız yüzde 8,4. İşsiz sayımız 3 milyonun altında, yaklaşık 2 milyon 870 bin seviyesinde. İstihdam edilenlerin sayısı ise 32,5 milyona yaklaştı. 24 yıl önce bu rakam 20,5 milyondu" ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) 2027-2029 dönemine ilişkin hedeflerini aktaran Bolat, "Programın sonunda milli gelirin 2,2 trilyon dolara, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara, mal ihracatının ise 316 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

‘‘500 MİLYAR DOLARLIK MAL VE HİZMET İHRACATI HEDEFLİYORUZ’’

2030 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Hizmet ihracatını da dahil ettiğimizde 2030 yılında mal ve hizmet ihracatının toplamında 500 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdamda da 34 milyon 700 bin, yaklaşık 35 milyon seviyesini hedefleyeceğiz. Cari işlemler açığını 35,5 milyar dolara düşürmeyi, işsizlik oranını ise yüzde 7,6'ya indirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

‘‘YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 413 MİLYAR DOLARA ULAŞTI’’

Mal ve hizmet ihracatındaki son rakamları paylaşan Bolat, "2026 yılının ilk 10 ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 413 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımız yıl başında ihracatçılara 410 milyar dolarlık hedef koymuştu. Önümüzde iki ay daha olmasına rağmen 413 milyar dolara ulaştık" dedi.

‘‘KADIN ÇALIŞANLARIN İHRACATA KATKISI 62,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI’’

Kadın çalışanların ihracattaki payına ilişkin verileri paylaşan Bolat, "Kadın çalışanların ihracata katkısı 62,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam toplam mal ihracatının yaklaşık yüzde 23,5'ine karşılık geliyor. İhracatçı firmalardaki kadın istihdamının payı ise yüzde 30'a yaklaştı. Kadın çalışanlar özellikle gıda, geleneksel sektörler, teknoloji ve otomotiv alanlarında ihracata önemli katkı sağlıyor. Sektörel bazda kadın çalışanların ihracata katkısı giyim sektöründe 8,2 milyar dolar, gıda ürünlerinde 7,4 milyar dolar, motorlu kara taşıtlarında ise 7,1 milyar dolar olarak hesaplandı" diye konuştu.

Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerde kadın çalışanların katkısına dikkat çeken Bolat, "Bu alanda kadın çalışanların ihracata katkısı 22,2 milyar dolara ulaştı. Söz konusu katkı son 12-13 yılda yüzde 176 arttı" ifadelerini kullandı.

Karar alma süreçlerinde kadınların rolüne ilişkin verileri de aktaran Bolat, "Karar alma süreçlerinde yer alan kadınların ihracata katkısı 30 milyar dolar olarak ölçüldü. Kadın yöneticilerin bulunduğu işletmelerin ihracata katkısı 21 milyar dolar, kadın sermayedarların, yani şirket sahiplerinin bulunduğu işletmelerin katkısı ise yaklaşık 9 milyar dolar oldu" dedi.