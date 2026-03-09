Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat duyurdu: AB ile ticarette 30 yılda 9 kat artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen ‘30’uncu Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri’ toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, ''Türkiye bugün güçlü üretim altyapısı, rekabetçi sanayisi, gelişmiş lojistik kapasitesi, güçlü savunma sanayi ve stratejik coğrafi konumuyla Avrupa sanayisinin ve değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası konumunda'' şeklinde konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 14:19

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen ‘30’uncu Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri’ başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Bolat’ın haricinde İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye ile AB arasında ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Bakan Bolat duyurdu: AB ile ticarette 30 yılda 9 kat artış

Türkiye’nin son yıllarda istikrarlı bir büyüme trendi içinde olduğunu belirten Bolat, "Gümrük Birliği'nin 30’uncu yıl dönümünü kutladığımız bir dönemde, Türkiye'mizde de geçen yıl büyüme oranımız yüzde 3,6 oldu. Bu özellikle OECD içinde ikinci büyük büyüme; çok önemli bir büyüme. Bizim alışık olduğumuz üzere yüzde 4-5 arasındaki büyümelerden biraz geride ama yaşadığımız büyük mali yükler karşısında, hem enflasyonla mücadeledeki dengeleme politikaları hem de uluslararası alanda ticareti sınırlayan çok ciddi engelleri yaşadığımız bir dönemde 'Allah'a şükür' diyoruz. Özel sektörümüzün katkısıyla bu büyümeyi başardık. Türkiye 1,1 trilyon dolar milli geliriyle dünyada 16’ncı büyük oldu. Satın alma gücü paritesinde de 11’inci büyük ekonomi konumuna ulaştık. Kişi başına milli gelirimiz de 18 bin doları aştı" dedi.

Bakan Bolat duyurdu: AB ile ticarette 30 yılda 9 kat artış

820 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Bakan Bolat, "Mal ihracatı ve ithalatımız 640 milyar dolar rakamına ulaştı. Yaklaşık 180 milyar dolarlık da hizmet ihracat ve ithalatımız var. Toplamda mal ve hizmet ticareti hacmimiz 820 milyar dolar’’ diye konuştu. ‘‘Türkiye bugün güçlü üretim altyapısı, rekabetçi sanayisi, gelişmiş lojistik kapasitesi, güçlü savunma sanayi ve stratejik coğrafi konumuyla Avrupa sanayisinin ve değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası konumunda’’ dedi.

Bakan Bolat duyurdu: AB ile ticarette 30 yılda 9 kat artış

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ KONUMDA

AB-Türkiye arasındaki ticaret hacmine ilişkin de bilgi veren Bolat, ‘‘Avrupa Birliği bizim en önemli dış ticaret ortağımız konumunda. 1995'te 26,6 milyar dolar dış ticaretimiz vardı; hem ihracat hem ithalat toplamıydı. 2025'te rakam 233 milyar dolara yükseldi. Tam 9 katı bir artış oldu bu Gümrük Birliği içinde olduğumuz 30 yıllık dönemde. AB, Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı ama Türkiye de AB için önemli bir ortak. Türkiye AB’nin 5’inci büyük dış ticaret ortağı konumunda. Biz ihracatımızın yüzde 43'ünü AB'ye yaparken, ithalatımızın da yüzde 32'sini Avrupa Birliği'nden yapmaktayız. Bu dönemde, 30 yıllık süreçte, 11 milyar dolar olan ihracatımız Avrupa Birliği'ne 117 milyar dolara yükseldi. AB’den yaptığımız yaklaşık 15,5 milyar dolar olan ithalatımız da 116 milyar dolara yükseldi. Burada sevindirici olan; Türkiye'de ihracatın AB ile ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 50 iken yüzde 100 seviyesine yükselmiştir. Dengeli, ölçülü ve iki tarafında ‘kazan-kazan’ olarak kazançlı olduğu ve sürekli artan bir dış ticarete sahip olduk. Türkiye bugün güçlü üretim altyapısı, rekabetçi sanayisi, gelişmiş lojistik kapasitesi, güçlü savunma sanayi ve stratejik coğrafi konumuyla Avrupa sanayisinin ve değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası konumunda" dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir görünüm olduğunu belirten Bakan Bolat, "Son dönemlerde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif, yapıcı ve olumlu bir sürecin başladığını söyleyebilirim. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler sadece ticaretten ibaret değil. Aynı zamanda doğrudan yatırımların da çok önemli rolü var. 2003-2025 yılları arasında ülkemize 287 milyar dolar doğrudan uluslararası girişi oldu. Bu dönemde en önemli husus; Avrupa Birliği'nin doğrudan üyesi olmayan ama Gümrük Birliği ile ve sanayideki, ekonomideki güçlü entegrasyonu ile Avrupa sanayisi ve ekonomisinin bir parçası olan Türkiye’nin bu yeni eğilimler, rüzgarlar karşısında nerede konumlanacağı. Kritik soru buydu. Hem genel ekonomimize hem de AB ile olan yatırım-ticaret ilişkilerimize zarar gelmemesi konusunda kararlı bir politika hükümet olarak izliyoruz başından beri. Avrupa Birliği içinde de gerek kendi menfaatleri gerekse de Türkiye ile olan dostluk ilişkileri çerçevesinde çok sayıda Türkiye yanlısı politikacıların, iş çevrelerinin olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat duyurdu: AB ile ticarette 30 yılda 9 kat artış

SANAYİ HIZLANDIRMA YASASI İLE YATIRIMLAR HIZLANACAK

AB Komisyonu'nun 4 Mart Çarşamba günü ‘Sanayi Hızlandırma Yasası’ taslağında kısmen kabul ettiğini hatırlatan Bolat, ‘‘Özellikle Gümrük Birliği’nin bu kapsam içine alınmış olması hem ülkemizin AB ile olan karşılıklı ticaretinin hem de Avrupa Birliği'nin Türkiye’deki yatırımlarının güvence altına alınması anlamına gelmektedir. Bu konum, Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımın, Avrupa yatırımlarının ve diğer bölgelerden, dünyadan yatırımların da gelmesini hızlandıracak bir karar olmuştur. Aramızdaki yapıcı diyalog zeminini korumak anlamında da yerinde ve isabetli bir karar oldu. Sanayi Hızlandırıcı Yasa taslağında otomotiv sektörüyle ilgili bazı beklentiler bulunduğunu da AB taslağı ortaya koydu. Bu konuları AB Komisyonu ile hızlı bir şekilde çalışmaya ve müzakere etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB ile Türkiye arasında ticaret ve yatırımları artıracak taslağın onaylanma sürecine ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, "Taslak mevzuatın AB Konseyi’nde kabulü ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nda onaylanması gibi safhaların yaklaşık bir yıla yakın bir süre alacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde AB Komisyonu ile ve Konsey üyesi ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle yakın çalışmaya, pozitif ve yapıcı istişarelere devam etmeye kararlıyız" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gıda ve petrolde Hürmüz Boğazı krizi: Savaşın 10. gününde enerji piyasası alarm veriyor
TOKİ İstanbul kura çekimi için kritik tarih belli oldu! Milyonlarca kişinin beklediği sosyal konut projesinde son viraj!
ETİKETLER
#Ekonomi
#yatırım
#Türkiye Ab İlişkileri
#Türkiye Ab İlişkileri
#Gümrük Birliği
#Gümrük Birliği
#Ticaret Hacmi
#Ticaret Hacmi
#Sanayi Hızlandırma Yasası
#Doğrudan Yatırımlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.