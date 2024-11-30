Bakan Bolat duyurdu: Esnaf kredilerine düzenleme geliyor

30 Kasım 2024 16:37 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:43

Ticaret Bakanı Ömer Bolat esnaf ve sanatkarlara yönelik kredilerde düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Yapılacak yeni düzenleme ile kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydan 6 aya çıkarılırken esnafın toplam kredi geri ödemesi ise 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik yapacakları değişiklikleri duyurdu. Esnaf, sanatkar ve kooperatifleri ekonominin temeli olarak gördüklerini belirten Bolat, "Esnafa sağlanan kredilerin kapsamının genişletilmesinden bu konuda kolaylıklarının sağlanmasına kadar birçok alanda düzenlemeleri uygulamaya alıyoruz" şeklinde konuştu.

ESNAF KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bolat, söz konusu esnaf kredilerine yönelik yapılacak 5 değişiklik olduğunu söyleyerek değişiklikleri şu sözlerle açıkladı:

"Birincisi, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz. İkincisi, toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Üçüncüsü, kredi verilirken NACE'ler bazında kısıtlama uygulanıyordu. Bunun üzerine tekrar çalışma yapılacak. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek. Dördüncüsü, ahi vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AKP Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan TBMM'de yürütüyor. Beşincisi, esnafın kredi alabilmesi için daha önce başlangıç süresinden itibaren 6 ay gerekiyordu. Bu süreyi 3 aya düşürüyoruz."