Bakan Ömer Bolat'tan dikkat çeken ihracat açıklaması: 15 ayın 10'nunda aylık rekorlar kırdık

07 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:29

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ihracata yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son 15 ayın 10’unda ihracat rekoru kırıldığını belirten Bolat, "Yıl sonuna kadar hedeflerimizi aşmayı amaçlıyoruz. Kasım ayında da yeni rekorlara imza atmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi", Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede, ihracatın finansmanına yönelik yeni çözümler ve sektörün gelişimini destekleyecek öncelikli adımlar masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Bolat, programın ilk oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KASIM AYINDA YENİ REKOR DENEMELERİ YAPACAĞIZ"

Bakan Bolat, son 15 ayın 10 ayında aylık ihracat rekorlarının kırıldığını belirterek, "Ekim ayında yine bir rekor kırdık. Ümidimiz, kalan iki ayda da geçen yılın rakamlarını geçmek. Şu anda iyi bir ivme yakaladık. Kasım ayında da yeni rekor denemeleri yapacağız ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı. Ekonomi programında düşük enflasyon, düşük faiz oranı ve istikrarlı bir kur rejimini hedeflediklerini söyleyen Bolat, döviz kurlarında çalkantılı dönemin geride kaldığını ve ihracatçılara çeşitli desteklerin sürdüğünü vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ TAMAMEN DURDU

Ayrıca Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini tamamen durdurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Filistin’e en çok yardım eden ülkeyiz ve İsrail’in saldırgan tavrına karşı her platformda lobi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İsrail’den gelen ürünler artık gümrüklerde bekletiliyor; ithalat ve ihracatımız Mayıs ayından beri sıfır seviyesine inmiş durumda. Ateşkes sağlanana kadar bu tavrımız sürecek" dedi.

Bolat ayrıca, İsrail’in ambargoya karşı çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak Türkiye'nin bu tavrını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye’nin ambargoya bağlı olarak ekonomik kaygılar taşımadığını ifade eden Bakan Bolat, diğer ülkelerin Türkiye'nin İsrail ile yaşadığı bu durumu bağımsız değerlendirdiğini ve ticari ilişkilerin devam ettirildiğini kaydetti.