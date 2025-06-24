Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını belirterek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza destek için sunulacak." İfadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Kümelenme Konferansı, Dış Ticaret Kompleksi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte hizmet ihracatındaki başarılar ve gelecek hedefleri ele alındı.
Konferansta konuşan Bakan Bolat, ihracatın yalnızca ürün ya da hizmet satışından ibaret olmadığını vurgulayarak, "İhracat yatırım, üretim, istihdam ve tanıtım demektir. Bu faaliyetler ülkemize döviz kazandırırken, aynı zamanda küresel rekabet gücümüzü de artırıyor," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ihracat başarısında tüm sektör paydaşlarının bir takım gibi çalıştığını belirten Bolat, Bakanlığın da bu takımın teknik direktörü gibi projeleri ve destekleri hazırladığını söyledi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı geliri elde ettiğini açıklayan Bolat, bunun 115 milyar dolarının hizmet ihracatından sağlandığını kaydetti. 2024 yılı hedefinin ise 390 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, bu hedefin 121 milyar dolarını hizmet sektörünün oluşturacağını söyledi.
Bakan Bolat, küresel krizler ve bölgesel çatışmalara rağmen Türkiye’nin istikrarla yoluna devam ettiğini belirtti. Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Ukrayna ve diğer bölgelerdeki gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye’nin bu coğrafi zorluklara rağmen büyüme ve ihracat hedeflerini tutturduğunu vurguladı.
Bolat, Türkiye’nin hizmet ticaretinde dünyada dış ticaret fazlası veren 5’inci ülke konumunda olduğuna dikkat çekerek, “ABD, İngiltere, İspanya ve Hindistan’ın ardından biz geliyoruz,” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin 2002’de yüzde 0,89 olan hizmet ihracatı payının 2023’te yüzde 1,32’ye çıktığını belirtti.
Konuşmasında sektör bazlı başarıları da paylaşan Bolat, şu ifadeleri kullandı:
Ticaret Bakanı Bolat, hizmet ihracatçılarına yönelik bu yıl 7,3 milyar liralık hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Mal ihracatıyla birlikte toplam destek miktarının ise 33 milyar liraya ulaşacağı belirtildi. Bolat, ihracatçıların finansmana daha kolay ulaşabilmesi için prefinansman protokolleri geliştirdiklerini de söyledi.
Bolat, HİSER projelerinin ihracatçılara finansal desteğin yanı sıra sektörel iş birliği, kurumsal kapasite geliştirme ve küresel marka yaratma hedeflerine hizmet ettiğini ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık bin firmanın HİSER projelerinden faydalandığını belirten Bolat, bu projelerin Türkiye’nin 115 milyar dolarlık hizmet ihracatına ciddi katkı sağladığını söyledi.
Bugüne kadar yapılan 43 projenin önemine değinen Bolat, 6 başarılı projeyi ödüllendirdiklerini belirtti ve ihracata yeni adım atacak firmalar için HİSER projelerinin etkili bir başlangıç platformu olduğunun altını çizdi.