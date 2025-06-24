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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Bolat: "Hizmet ihracatı hedefi 121 milyar dolar"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını belirterek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza destek için sunulacak." İfadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 14:27

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Kümelenme Konferansı, Dış Ticaret Kompleksi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte hizmet ihracatındaki başarılar ve gelecek hedefleri ele alındı.

“İHRACAT, SADECE SATIŞ DEĞİL, BİR ÜLKE TANITIMIDIR”

Konferansta konuşan Bakan Bolat, ihracatın yalnızca ürün ya da hizmet satışından ibaret olmadığını vurgulayarak, "İhracat yatırım, üretim, istihdam ve tanıtım demektir. Bu faaliyetler ülkemize döviz kazandırırken, aynı zamanda küresel rekabet gücümüzü de artırıyor," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ihracat başarısında tüm sektör paydaşlarının bir takım gibi çalıştığını belirten Bolat, Bakanlığın da bu takımın teknik direktörü gibi projeleri ve destekleri hazırladığını söyledi.

Bakan Bolat: "Hizmet ihracatı hedefi 121 milyar dolar"

TÜRKİYE'NİN 2023 İHRACAT GELİRİ: 377 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı geliri elde ettiğini açıklayan Bolat, bunun 115 milyar dolarının hizmet ihracatından sağlandığını kaydetti. 2024 yılı hedefinin ise 390 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, bu hedefin 121 milyar dolarını hizmet sektörünün oluşturacağını söyledi.

KÜRESEL GELİŞMELERE RAĞMEN EKONOMİDE GÜÇLÜ DURUŞ

Bakan Bolat, küresel krizler ve bölgesel çatışmalara rağmen Türkiye’nin istikrarla yoluna devam ettiğini belirtti. Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Ukrayna ve diğer bölgelerdeki gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye’nin bu coğrafi zorluklara rağmen büyüme ve ihracat hedeflerini tutturduğunu vurguladı.

Bakan Bolat: "Hizmet ihracatı hedefi 121 milyar dolar"

HİZMET İHRACATINDA TÜRKİYE İLK 5’TE

Bolat, Türkiye’nin hizmet ticaretinde dünyada dış ticaret fazlası veren 5’inci ülke konumunda olduğuna dikkat çekerek, “ABD, İngiltere, İspanya ve Hindistan’ın ardından biz geliyoruz,” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin 2002’de yüzde 0,89 olan hizmet ihracatı payının 2023’te yüzde 1,32’ye çıktığını belirtti.

SEKTÖREL BAŞARILAR: DİZİ, EĞİTİM, SAĞLIK, LOJİSTİK

Konuşmasında sektör bazlı başarıları da paylaşan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

  • Sinema ve dizi ihracatı: Her gün 800 milyon kişi Türk dizilerini izliyor. Türkiye bu alanda dünyada ilk 5’te.
  • Eğitim hizmetleri: 337 bin uluslararası öğrenci ile Türkiye, dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri arasında.
  • Müteahhitlik: 540 milyar dolarlık projeyle Çin’in ardından dünyada ikinci sıradayız.
  • Bilişim: 4,9 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildi.
  • Sağlık turizmi: 1,6 milyon kişiyle 3 milyar dolar gelir sağlandı.
  • Lojistik: 40 milyar dolarlık ihracat ve 100 milyar dolarlık ciro ile Türkiye'nin milli gelirinin 13’te 1’i bu sektörden sağlanıyor.
Bakan Bolat: "Hizmet ihracatı hedefi 121 milyar dolar"

2024'TE 7,3 MİLYAR LİRALIK HİZMET İHRACAT DESTEĞİ

Ticaret Bakanı Bolat, hizmet ihracatçılarına yönelik bu yıl 7,3 milyar liralık hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Mal ihracatıyla birlikte toplam destek miktarının ise 33 milyar liraya ulaşacağı belirtildi. Bolat, ihracatçıların finansmana daha kolay ulaşabilmesi için prefinansman protokolleri geliştirdiklerini de söyledi.

HİSER PROJESİ: KÜMELENMENİN GÜCÜ

Bolat, HİSER projelerinin ihracatçılara finansal desteğin yanı sıra sektörel iş birliği, kurumsal kapasite geliştirme ve küresel marka yaratma hedeflerine hizmet ettiğini ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık bin firmanın HİSER projelerinden faydalandığını belirten Bolat, bu projelerin Türkiye’nin 115 milyar dolarlık hizmet ihracatına ciddi katkı sağladığını söyledi.

Bugüne kadar yapılan 43 projenin önemine değinen Bolat, 6 başarılı projeyi ödüllendirdiklerini belirtti ve ihracata yeni adım atacak firmalar için HİSER projelerinin etkili bir başlangıç platformu olduğunun altını çizdi.

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#türkiye ekonomisi
#ihracat
#hizmet sektörü
#Hizmet Ihracatı
#Küresel Rekabet
#Hİser Projesi
#Hizmet Ihracatı
#Ekonomi
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