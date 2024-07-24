Bakan Bolat tarih vererek duyurdu: Enflasyonda azalış trendi göreceğiz

24 Temmuz 2024 00:03 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 00:14

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekonomik durumu, enflasyonun gidişatı ve cari açığa yönelik TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bolat, geçen yıl ihracatta az bir miktar artış sağlandığını, ancak bu yıl iyi bir performans sergilendiğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz yıl 255,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını hatırlattı.

Bakan Bolat, dış ticaret açığında 35 milyar dolar, cari açıkta ise 32 milyar dolar azalma sağlandığını müjdeledi. Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm göstergelerinde olumlu bir yükseliş olduğunu belirtti. Bolat, enflasyon rakamlarının mayıs ayında zirve yaptığını, haziran ayında ise gerilemeye başladığını ifade etti.

"HAYAT PAHALILIĞI SIKINTISINDA GERİLEME OLACAK"

"Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz," diyerek, enflasyon konusunda olumlu mesajlar veren Bolat'ın açıklaması şu şekilde:

Dış ticaret açığında 35 milyar dolar azalma sağladık, cari işler açığında ise 32 milyar dolar azalma sağladık müjdesini verebiliriz. Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm göstergelerinde olumlu yükseliş var.

Sadece enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MESAJI

2004 yılından 2020 yılına kadar bir iki yıl hariç ülkemiz tek haneli enflasyon yaşadı. Zaten bu yüzden ekonomi gelişti, büyüdü. Milli gelir 4,5 kat arttı. Kişi başına milli gelir 3300 dolardan 13110 dolara kadar yükseldi. AK Parti döneminde halkın satın alma gücü yükseldi. 2020 yılında salgın başladı. Maskenin 27 kat fiyatının artması stokçuluğun en somut örneğiydi.

Onu diğer malzemeler izledi. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Her ailenin en az bir tanıdığı vardır yurt dışında. Oradaki fiyatları sorabilirler. En az 2-3 kat artışları görebileceklerdir. Onlara doğru düzgün ücret artışları vatandaşlara verilmedi. Türkiye'de ise her 6 ayda bir ücret artışları enflasyon üstünde refah payı verilerek destek sağlandı. Vatandaşımızın satın alma gücünün düşmesi önlendi.

EMLAK PİYASASINDA ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLAR

Aynı şey emlak piyasasında da oldu. Fiyat şişiren, manipülatif işlem yapanları tespit ederek gerekli cezalar verildi. Yetki belgeleri iptal edilen oldu. Reklam Kurulumuz gerekli cezaları da sağlıyor. Market-raf fiyat farkı denetimlerini sağladık.

Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelik getirdik. Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında.