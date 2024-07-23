Aşure de enflasyondan nasibini aldı! Bir kasesinin maliyeti dudak uçuklattı

23 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:55

Bu aşureden sadece 250 kişi yiyebiliyor!

Bu aşureden sadece 250 kişi yiyebiliyor!

Muharrem ayıyla birlikte aşure telaşı başladı ancak bolluk ve bereketin simgesi aşure de enflasyondan nasibini aldı. Gıda fiyatlarındaki önlenemeyen artış aşurenin de maliyetini yükseltti.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Geçen yıl 242 liraya mal edilen bir tencere aşurenin maliyeti bu yıl 330 liraya kadar çıktı.

Porsiyon başı maliyet ise 27.5 lira oldu. Geçen yıl 20 liraya mal olan bir kase aşuredeki fiyat artışı yaklaşık yüzde 36’yı aştı.

1 KASE 27.5 LİRA

12 kişilik klasik bir aşure için 300 gram buğday, 165 gram nohut, 270 gram kuru fasulye, 20 gram pirinç, 400 gram toz şeker, 120 gram kuru incir, 120 gram kuru üzüm, 120 gram kuru kayısı, 80 gram fındık içi, 10 gram karanfil ve 300 mililitre süt gerekiyor.

Bu malzemelerden bazıları tarifteki gramajlarla alınabilirken, bazıları ise paket yani kilogram olarak alınabiliyor.

Yaygın bir zincir marketten aşure malzemeleri için yapılan alışverişe ödenen para 550 lirayı bulabiliyor.

Gramajlarına göre maliyet hesabı yapıldığında ise 12 kişilik aşuren tenceresi 330.53 TL’ye kaynıyor. Böylelikle bir kase aşurenin maliyeti de 27.5 liraya denk geliyor.

12 kaselik aşure geçen yıl yaklaşık 242.65 liraya, bir kase aşure ise 20.2 liraya mal oluyordu. Böylece 1 yılda aşurenin maliyetindeki artış yaklaşık yüzde 36.4 oldu.

AŞURE NASIL YAPILIR

Aşure Malzemeleri



500 gram aşurelik buğday

3 litre su

100 gram nohut

100 gram kuru fasulye

100 gram kuru incir

100 gram kuru kayısı

800 gram şeker

3 diş karanfil

Süslemek için:

150 gram fındık

150 gram ceviz

100 gram kuş üzümü

100 gram nar tanesi

10 gram tarçın

Aşure'nin Yapılışı

Buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletin.

Buğdayı 3 litre suya ekleyerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlayın. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturun.

Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayıp iyice pişirin. Kabukları çıkarsa ayırın ve atın.

Kuru kayısı ve kuru inciri küp küp doğrayın.

Ayrı ayrı 5’er dakika haşlayıp süzün. Haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağından tencereye eklemeyin.

Bu noktaya kadar haşladığınız malzemeleri birleştirip pişirin.

Karanfil ekleyin.

Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su ekleyin.

Son olarak, şeker ekleyin ve karıştırarak pişirin. Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.

Tanelerin dibe çökmemesi için aşureyi kaselere doldurmadan önce ılınmasını bekleyin.

Ilık aşureyi kaselere koyup üzerini süsleyerek servis edin.