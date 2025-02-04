Bakan Bolat'tan Suriye açıklaması! Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir

04 Şubat 2025 12:15 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:19

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kabine sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki Gümrük Vergisi'nin nasıl şekilleneceğine ilişkin olarak "Gümrük Vergisi'nden bazı ürünler azaltılabilir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki gümrük vergilerinin nasıl şekilleneceğine dair herhangi bir yeni gelişme olmadığını belirterek, "Yarın Gaziantep’te Suriyeli iş insanlarıyla bir toplantı yapılacak. Bu toplantı sonrasında bazı ürünler için gümrük vergileri azaltılabilir. Ancak Suriye’nin de bu süreçte gelir elde etmesi gerektiğini unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Suriye ile Türkiye arasında yeni bir sınır kapısının açılıp açılmayacağına dair gelen bir soruya ise Bolat, mevcut sınır kapılarının yeterli olduğunu vurgulayarak, "Şu an için gündemimizde yeni bir sınır kapısı açılması konusu yok" şeklinde cevap verdi.