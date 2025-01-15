Bakan resmen açıkladı: Yeni bir indirim müjdesi geliyor! Kredi faizlerine büyük destek

15 Ocak 2025 11:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:16

Yeni bir indirim müjdesi geldi. Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) kolları sıvadı. 8 bin 500 ihracatçıya da yeşil pasaport ve Eximbank kredi faizlerinde destek geliyor.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, müjdeyi verdi. İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı, rotası belli oldu. 2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat​ desteği sağlayan Türk Eximbank, 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği sağlayacak. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalara başladı.

İHRACATÇIYA DA YEŞİL PASAPORT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı için düzenlenen toplantıda konuştu. Bolat, 77 eylemle somut adımlar atacaklarını ifade etti.

Önümüzdeki dönem için ihracatın finansman maliyetlerinde düşüş olacağı yönünde açıklamalarda bulunurken, ihracatçıya yeşil pasaport müjdesi verdi.

50 MİLYAR DOLAR İHRACAT DESTEĞİ

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında 2025 için 33 milyar lira mal ve hizmet ihracat desteği ayrıldı. 28 bin civarında ihracatçı bu desteklerden faydalanacak.

Eximbank sermayesi 55 milyar liraya yükseltildi. İhracat finansmanındaki maliyet yeni bir düşürülmeye gidecek. İnşallah yeni bir indirim müjdesini alacağız.

Türk Ticaret Bankası, bu yıl 200 milyar TL'ye varan bir finansman desteği sağlamayı hedefliyor. İhracatçıya kredi ve sigorta desteği hedefi 50 milyar dolar olacak.

63 MARKA DESTEK KAPSAMINA ALINACAK

61 şirketin 63 markasını destek kapsamına alacağız. Bu yıl 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vereceğiz.

Eximbank kredilerinde faizin bir kısmını biz destekleyeceğiz. Teknoloji ve yeni pazar odaklı faiz ve kâr payı desteğimizi ihracatçılarımıza sunacağız.