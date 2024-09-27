Bakan duyurdu: Paralar bugün hesaplara yatıyor

27 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:23

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılığı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Burada çiftçilere bir müjde veren Yumaklı, 2 milyar 900 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı​ İbrahim Yumaklı​, birtakım temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep​'te tarım ve hayvancılığa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçileri sevindirecek gelişmeyi paylaşan Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaba yatacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Oğuzeli ilçesinde Altunkaya Şirketler Grubu'nun hayvancılık​ tesislerinde incelemelerde bulundu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı kutlayan Yumaklı, "Ülkemiz hayvancılığı açısından örnek bir tesiste incelemelerde bulunmanın mutluluğunu yaşadım. Böylesine gerek teknolojik, gerekse de işletmecilik anlayışı olmak üzere her anlamda kusursuz bir tesisi ülkemiz hayvancılığına kazandıran Mahsum Altunkaya'yı kutluyorum. Bakanlık olarak böyle modern yatırımları çok önemsiyoruz. Bakanlığımız ve yatırımcılarımız el ele vererek ülkemiz tarımını, hayvancılığını yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPTA

Gaziantep'in tarım açısından önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, burada çiftçilere müjdeli haberi verdi. Yumaklı, "Tarıma vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak" dedi.

ŞAP HASTALIĞI İÇİN UYARDI: HAYVANLARINIZI AŞILAYIN

Gaziantep'teki girişimleri tebrik eden Yumaklı, "Kendilerinin bu örnek uygulamalarının ülkemizdeki diğer girişimcilere, diğer üreticilere bir hedef olarak konmasını özellikle diliyorum. Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediğimizin tekraren altını çizeyim. Dolayısıyla 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın ziyaretine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan, MAREV Başkanı Abdulkerim Arslan'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat katıldı.