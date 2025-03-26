Bakan duyurdu: İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, sosyal devlet anlayışıyla sundukları hizmetlerle vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

PARALAR 28 MART'TA HESAPLARDA

Marta ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılmasına karar verildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

IBAN'I KAYITLI OLMAYANA PTT'DEN YATACAK

"Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecektir. Sistemde IBAN bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir."

https://x.com/isikhanvedat/status/1904789891302441293