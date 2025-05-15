Bakan Göktaş açıkladı: Yardım paraları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı evde bakım paralarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş vatandaşlara toplam 5,4 milyar TL'lik ödeme yapıldığını açıkladı.

Binlerce vatandaşın merakla beklediği paralar hesaba geçti. Vatandaşları sevindiren haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

5,4 MİLYAR TL'LİK YARDIM

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli vatandaşların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, bunun bakanlığın sunduğu en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olduğunu ifade etti.

"AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA DESTEK OLUYORUZ"

Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

AYLIK 10 BİN 125 LİRA ÖDEME

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Bakan Göktaş, aylık ortalama 541 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.