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 | Onur Kaya

Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar yatmaya başladı: Bakan Göktaş açıkladı

Vatandaşların merakla beklediği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için hükümetten açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 1 milyar 231 milyon TL'lik nisan ayı SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar yatmaya başladı: Bakan Göktaş açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:04

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merakla beklenirken, vatandaşları sevindiren haber geldi. Hükümet nisan ayı SED ödemeleri için müjdeyi verdi.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED ödemelerinin hesaplara geçtiğini duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar yatmaya başladı: Bakan Göktaş açıkladı

MİLLİ DEĞERLERE SAHİP GENÇLİK VURGUSU

SED yardımlarıyla çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

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1,2 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." dedi.

Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar yatmaya başladı: Bakan Göktaş açıkladı

SED ÖDEMESİ NEDİR?

Sosyal Ekonomik Destek sayesinde, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

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