Bakan Göktaş duyurdu! Engelli maaşı ve yaşlı aylıkları hesaplara yattı

05 Şubat 2025 10:22 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara geçmeye başladığını açıkladı.

Sosyal yardımlar artıyor! Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı, SED ödemesi ne kadar olacak?

Sosyal yardımlar artıyor! Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı, SED ödemesi ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

"KAPSAYICI VE DÜZENLİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI GELİŞTİRİYORUZ"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurguladı.

"YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINI HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.