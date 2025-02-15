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 | İrem Çınar

Bakan Göktaş duyurdu! Evde bakım parası hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın yeni düzenlemeyle 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını açıkladı. Göktaş " Bu ay 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Göktaş duyurdu! Evde bakım parası hesaplara yatırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 11:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

2024’TE TOPLAM 54,7 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2024’te toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" dedi.

HER AYIN 15'İNDE HESAPLARA YATIRILIYOR

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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Sıkça Sorulan Sorular

Evde bakım için nereyi aramalıyım?
Hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak ya da Ek-3'te yer alan "Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu" doldurularak veya TSM/AHB'ler aracılığıyla il koordinasyon merkezine yapılır.
ETİKETLER
#evde bakım yardımı
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#Ekonomi
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