Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş duyurdu! Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla 2006 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu yardım ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olunmaktadır. 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapılmaktadır. Bu ay, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Hâlihazırda 517 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanmaktadır.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.