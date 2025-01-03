Bakan Göktaş duyurdu! Ulaşım desteğinde üst limit değişti

03 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde uygulamaya konan ulaşım desteğinde önemli bir değişiklik yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım​ alan ailelerin çocuklarının eğitim​ süreçlerini desteklemek amacıyla 2022 yılında başlatılan Ulaşım Desteği programında önemli bir güncellemeye gidildiğini açıkladı. Bakan Göktaş, bu desteğin 2025 yılı için üst limitinin tek yön gidiş için 1250 TL’den 1900 TL’ye yükseltildiğini belirtti.

YILDA DÖRT KEZ GİDİŞ-DÖNÜŞ OLARAK VERİLİYOR

Ulaşım Desteği programı, sosyal yardım alan ailelerin ilkokul, ortaokul ve yükseköğretim seviyesindeki çocuklarının, eğitim gördükleri şehirle ikamet ettikleri adres arasındaki ulaşım masraflarını azaltmayı hedefliyor. Yılda dört kez gidiş-dönüş olarak sunulan bu destek, öğrencilerin ailelerinden uzakta eğitim görseler bile maddi zorluk yaşamadan eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağlıyor.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin eğitim süreçlerini kolaylaştırmak adına Ulaşım Desteği programının üst limit tutarını 2025 yılı için güncelledik ve tek yön için 1900 TL’ye çıkardık. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Bu destek sayesinde bugüne kadar 100 binden fazla öğrencimize ulaştık. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modellerimizle toplumun her kesimine dokunmaya devam edeceğiz."

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ulaşım Desteği’nden faydalanmak isteyen aileler​ veya öğrenciler, ikamet ettikleri il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabiliyor. Program, özellikle farklı şehirlerde eğitim gören çocukların ulaşım masraflarını hafifletmeyi hedefliyor ve sosyal yardım alan hanelerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.