Bakan Göktaş Ulusal Vefa Programı'nın 2025 bütçesini açıkladı! Devletin "vefa eli" için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldı

25 Ocak 2025 15:30 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:34

Yaşlı, engelli, hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan Ulusal Vefa Programı'nın 2025 bütçesi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtti.

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Ulusal Vefa Programı'nın 2025 bütçesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, duyurdu. VEFA Programı kapsamında kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı​, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri sağlanacak.

ULUSAL VEFA PROGRAMI'NIN 2025 BÜTÇESİ 3,8 MİLYAR LİRA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı'nın 2025 bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirterek, "Bu kaynağın ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık." açıklamasında bulundu.

Programdan geçen yıl 128 bine yakın vatandaşın yararlandığını bildiren Göktaş, engelli ve yaşlıların her türlü ihtiyacının karşılanması için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

2025'İN İLK ÇEYREĞİ İÇİN 1 MİLYAR LİRA

Bu bütçeden ocak ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olarak 1 milyar liranın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldığını bildiren Göktaş, programın 2022 yılında ulusal çapta uygulanmaya başladığını hatırlattı.

Ulusal Vefa Programı’nın 2024 yılı bütçesi 2,8 milyar TL olmuştu.